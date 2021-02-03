特企／資訊與生活科技結合　北市自造教育讓創造力起飛

臺北市的科技教育總體計畫在大力推廣後，目前已有七所自造教育及科技中心，以及七十所行星學校加入自造教育的行列， 秉持著「資訊科技、生活科技、新興科技、自造教育3：3：3：1」的課程比例，以發展課程教材並充實各校自造教育設備。此外，還結合資訊輔導團提供：設備飄移、口袋課程、課程體驗、外賓參訪等資源，促進科技教育品質的提升。終極目標在於引領孩子跨域學習，融入STEM+教育的內涵，邁向自造科技的學習之路。

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臺北市政府教育局曾燦金局長表示：「自造教育是資訊科技與生活科技教育成果的體現，局端投入大量資源，提升教師知能，培養學生的設計思考能力，同步推動資通訊應用大賽，促進各校切磋交流，比起課程評量的方式，更能激發學生的創造動機，為培育未來人才打好根基。」欣喜推動有成，相關推廣學校，在臺北市政府教育局的規劃與輔導下，各自展現特色，引領未來教育的新貌。

日新自造教育及科技中心成立於一○五年，起步甚早，除了中山、大同區的推廣課程是基地任務外，特別設計的校訂課程「日新『智』造課程架構」分為運算思維探究、生活科技探索，以及跨域科技整合，讓一到六年級的學生，由淺入深的累積科技素養。自造教育及科技中心主任黃美月說明，程式教育部分，中低年級藉由和機器玩遊戲過程，學習和機器溝通，到了高年級透過圖像式的積木語言（Scratch、micro:bit、MakeCode）開始學習程式；另外一條學習的軸線為生活科技與自造部分，簡單的木工、雷切創作也都是必學的項目。表現優異的學生，在專題製作、自走車驅動、無人機操控、機器人格鬥上，都展現熟練的操作能力，小學階段就有這樣的能耐，成果斐然。

目前，在臺北市政府教育局的指導下，以物聯網為題發展課程，由老師帶領學生用linkit7697開發版來練習遠端偵測室內溫度和濕度，以及可以遠端控制家裡的電燈開關，也讓學生製作空氣盒子，偵測學校或家裡的空氣品質，上傳至物聯網網站；另方面，學生自主學習發展出的機電整合能力，皆是龍山引以為傲的特色。推廣的任務也是很重要的，培訓老師，培養孩子興趣，校內外的推廣讓萬華地區掀起自造熱潮。

此外，尚有以跨領域資訊融入為特色的南門科技中心、以生活木作為亮點的石牌科技中心、發展AIoT智慧物聯網為職志的新興科技中心，還有刻正籌備、即將開辦的北投科技中心，各自展現繽紛多樣的創造成果。全面提升自造教育的質與量，在臺北市政府教育局的政策擘劃下，科技教育遍地開花，以前瞻思維，建構出蓬勃發展的新生態，足見臺北市在教育轉型上展現的強烈企圖心。