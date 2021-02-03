開學日延後至2月22日 大考期程、校園規範一次看
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-03 15:18:31
教育部長潘文忠今（3）日出席指揮中心記者會並宣布，考量國際疫情持續嚴峻，高中以下學校開學日延後4天至2月22日，大專校院、社區大學、及其他終身學習機構也延後至2月22日以後開學，以利校園全面清消作業，而統測、國中會考、指考也均有調整。
潘文忠表示，高級中等以下學校109學年度第2學期開學日，延後4天至2月22日開學，最後上課日延至7月2日，休業式併於最後上課日舉行，暑假則是自7月3日開始。而原訂2月20日配合2月17日彈性放假調整上課機制，考量上課日程已延後，2月20日仍為寒假期間。在幼教部分，公立幼兒園原則比照國民小學延後至2月22日開學，但私立幼兒園、非營利幼兒園、課照中心、補習班等正常運作。潘文忠補充，會有不同是因為學校在寒假期間已經很長時間沒有使用，也沒有清潔消毒，但私立單位寒假期間還是有持續上課，代表學生的健康狀況追蹤和環境清潔每天都在進行，也會請各縣市政府寒假期間也有加強在防疫上的要求跟規範，因此不受延後開學規範。在大考方面，潘文忠說明，四技二專暨二技統一入學測驗及國中教育會考考試日程不變，但考試範圍將配合調整後另行公告。大學指考原訂7月1日至3日延後至7月3日至5日辦理，考試範圍不變。教育部指出，有關延後開學之相關配套，仍將比照去年辦理。包含高中以下學校由各地方環保機關負責校園公共區域環境消毒，2月17日至2月21日消毒期間校園暫不開放。大專校院校園消毒期間若開放校園空間，應落實實聯制及體溫量測。最後潘文忠說，高中以下學校延後開學期間，家長其中一人如有照顧12歲以下學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女的需求者，得申請「防疫照顧假」，各機關不得拒絕，不得影響考績或進行其他不利處分。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。