「新加坡言承旭」圓星夢 跨海情緣心動對象曝光
記者吳雨婕/綜合報導
2021-02-04 09:00:00
新加坡創作歌手李俊緯參與節目《中國新歌聲》新加坡海選以冠軍出道，近來推出單曲《話中有話》邀來沈書帆隔空甜蜜對唱情歌。因斯文帥氣的外表讓他受封「星國言承旭」，初聽到這封號的他直呼「不敢當」，更謙虛表示：「我有見過言承旭本人，他真的很帥，有人給我這名稱是我的榮幸。」
從小就喜歡唱歌且合唱團出身的李俊緯，早在念書時期就有星夢，不但參加過校園歌唱比賽活獲得季軍，更在大學組了樂團EXDEE，擔任主唱的他在校園活動非常活躍，還在大型音樂祭活動演唱主題曲。聊到自己在音樂圈的榜樣，坦言非常欣賞同樣來自新加坡的蔡健雅，他提到：「蔡健雅是我的偶像！非常欣賞她！我之前都是在跟我的樂隊一起唱英語歌曲的，創作的歌也大多數也是英語歌曲，所以蔡健雅對我來說是想當歌手的啟蒙，期盼能向她看齊。」而李俊緯原本打算去年跨海來台發展及拍MV，沒想到遇到疫情影響讓他暫時取消行程，不過非常喜歡台灣音樂環境的他不放棄與台灣音樂人交流的機會，透過社群媒體認識了同樣實獨立音樂出身的台灣女歌手沈書帆，2人非常合拍因此決定合作歌曲《話中有話》，更展開這一段難得的遠距離「跨海情緣」，李俊緯表示：「其實這首《話中有話》是我們第2次合唱，沈書帆的聲音跟創作風格都讓我很心動。」
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