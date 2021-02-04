「新加坡言承旭」圓星夢　跨海情緣心動對象曝光

新加坡創作歌手李俊緯參與節目《中國新歌聲》新加坡海選以冠軍出道，近來推出單曲《話中有話》邀來沈書帆隔空甜蜜對唱情歌。因斯文帥氣的外表讓他受封「星國言承旭」，初聽到這封號的他直呼「不敢當」，更謙虛表示：「我有見過言承旭本人，他真的很帥，有人給我這名稱是我的榮幸。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李俊緯視蔡健雅為偶像。（圖／NOWnews資料照）

而李俊緯原本打算去年跨海來台發展及拍MV，沒想到遇到疫情影響讓他暫時取消行程，不過非常喜歡台灣音樂環境的他不放棄與台灣音樂人交流的機會，透過社群媒體認識了同樣實獨立音樂出身的台灣女歌手沈書帆，2人非常合拍因此決定合作歌曲《話中有話》，更展開這一段難得的遠距離「跨海情緣」，李俊緯表示：「其實這首《話中有話》是我們第2次合唱，沈書帆的聲音跟創作風格都讓我很心動。」