雞排妹落淚：哭得像豬頭！控翁立友性騷「不提告」
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-03 15:59:01｜2021-02-03 16:09:35
雞排妹今（3日）出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會，首度露面談翁立友涉性騷擾風波，雞排妹當時主持尾牙，主桌坐滿黑道，出面揭發性騷擾，怕不怕被報復？雞排妹說：「我也嗆過白狼，不對的事就要講出來，哪天我真的遇到悲劇，大家也都看在眼裡。」雞排妹也說一開始沒想要揭發翁立友身分，但是發文之後，網路質疑聲浪越來越不友善，讓她委屈落淚：「要做到哪裡才夠？」
「為什麼說出來變成罪人？」雞排妹談到在她發第一篇文之後，網路有人不斷質疑「拿出尾牙存在的證據啊」、「為什麼沒有員工提供影片」、「有證據為什麼不提告」、甚至還說最後告不贏就是雞排妹說謊，雞排妹心力交瘁：「說出妳不舒服就會這樣被對待，就算自殺，不相信的人還是不相信，要做到哪裡才夠？」不過她強調：「我沒有不好的念頭，難過會哭是正常的情緒，哭得實在太慘，臉腫得跟豬頭一樣。」有記者質疑受到性騷擾會不會提供證據？雞排妹按捺不住怒火：「公關公司不就代替強勝老闆道歉了，這就是一個事實，你還問我有沒有證據？」她說等了翁立友道歉2天：「不管廠商或是翁立友，都沒有說道歉，豪記第一步出了聲明稿，沒有歌手名字，到今天，這個歌手還鼓勵我提告？！」不過她強調不會告翁立友：「我告過媒體，一切過程太噁心，這麼痛苦的事情，我不想再走荊棘之路。」至於網友質疑為什麼帥醫生碰她可以，翁立友不行，雞排妹表示和醫生認識已久，她當下也確實暗戀對方，所以兩人互動就是一般曖昧男女，「有些事就是『你可以，他不行』，有什麼好拿來比較？」
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