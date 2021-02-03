NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

雞排妹落淚：哭得像豬頭！控翁立友性騷「不提告」

記者羅凌筠/台北報導

2021-02-03 15:59:01｜2021-02-03 16:09:35

▲雞排妹落淚。（圖／NOWNews影像中心）
▲雞排妹落淚。（圖／NOWNews影像中心）
雞排妹今（3日）出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會，首度露面談翁立友涉性騷擾風波，雞排妹當時主持尾牙，主桌坐滿黑道，出面揭發性騷擾，怕不怕被報復？雞排妹說：「我也嗆過白狼，不對的事就要講出來，哪天我真的遇到悲劇，大家也都看在眼裡。」雞排妹也說一開始沒想要揭發翁立友身分，但是發文之後，網路質疑聲浪越來越不友善，讓她委屈落淚：「要做到哪裡才夠？」
我是廣告 請繼續往下閱讀
「為什麼說出來變成罪人？」雞排妹談到在她發第一篇文之後，網路有人不斷質疑「拿出尾牙存在的證據啊」、「為什麼沒有員工提供影片」、「有證據為什麼不提告」、甚至還說最後告不贏就是雞排妹說謊，雞排妹心力交瘁：「說出妳不舒服就會這樣被對待，就算自殺，不相信的人還是不相信，要做到哪裡才夠？」不過她強調：「我沒有不好的念頭，難過會哭是正常的情緒，哭得實在太慘，臉腫得跟豬頭一樣。」
有記者質疑受到性騷擾會不會提供證據？雞排妹按捺不住怒火：「公關公司不就代替強勝老闆道歉了，這就是一個事實，你還問我有沒有證據？」她說等了翁立友道歉2天：「不管廠商或是翁立友，都沒有說道歉，豪記第一步出了聲明稿，沒有歌手名字，到今天，這個歌手還鼓勵我提告？！」不過她強調不會告翁立友：「我告過媒體，一切過程太噁心，這麼痛苦的事情，我不想再走荊棘之路。」
至於網友質疑為什麼帥醫生碰她可以，翁立友不行，雞排妹表示和醫生認識已久，她當下也確實暗戀對方，所以兩人互動就是一般曖昧男女，「有些事就是『你可以，他不行』，有什麼好拿來比較？」
▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼雞排妹不提告翁立友。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
關鍵字

NOW民調中心

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.3%19.7%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
69.82%30.18%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
68.97%31.03%
2021-02-02-2021-02-08

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.51%52.49%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀