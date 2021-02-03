內幕／趙少康選主席八字差一撇 國民黨兵推還有這一關
記者 陳弘志 / 台北報導
2021-02-03 18:47:32｜2021-02-03 18:58:41
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素有「政治金童」的趙少康引領輿論風向的能力，歷經40年功力不衰，他宣布要參選黨主席後，不但立即成為媒體焦點，也讓黨中央承受莫大壓力，讓原本布局由江啟臣順利連任之路，出現難以掌控的變數。據了解，到底該不該讓有「呼風喚雨」能力的趙少康取得黨主席參選資格？黨中央幕僚團主觀上不願意，但在趙少康凌厲的「文宣空戰」下，黨中央只能被迫接招。趙少康連續幾場的記者會，一貫喊出「他尊重江啟臣的選擇」，就看江願不願意聘他為中評委，讓他取得參選黨主席的資格。「少康選主席，成也江啟臣，敗也江啟臣」，等於把球丟給江啟臣，壓力都灌注到江啟臣一個人的頭上。如果江啟臣選擇「不聘趙少康為中評委」，江啟臣的心胸將成為政壇日後作文章的題材。如果未來國民黨挑戰民進黨不幸敗北，歷史上鐵定記載「江啟臣的心胸狹小、不能容人」，江承擔的壓力不可謂之不大。在黨中央幕僚群研究後，決定讓江啟臣聘請趙少康為中評委，此舉瞬間釋放江啟臣龐大的壓力，同時也歡迎趙少康回歸國民黨，增加藍營戰力，但趙少康仍沒有取得參選主席的完整門票。黨中央定調，黨主席參選人仍必須「具備入黨一年以上」的資格。對於這項門檻，即便趙少康翻遍《國民黨主席選舉辦法》，完全不見具體文字，但黨中央指出，每年根據《國民黨主席選舉辦法》，後續制定的《主席選舉作業細則》，都會增列「參選主席者，必須具備選舉人資格」。所謂選舉人資格，就是入黨超過一年，過去則是入黨4個月以上。由此增列條文，檢視趙少康入黨的時間，趙今年2月恢復黨籍，到登記參選黨主席的4月，連4個月都不到，更遑論一年，趙少康沒有參選資格。雖然法律系畢業的前總統馬英九已經公開表示，根據母法《國民黨主席選舉辦法》，該法並沒有限制參選人必須滿一年的門檻，就不該無端限制趙少康的「入黨時間」，但江啟臣幕僚團已經認定，仍應尊重過去慣例，於制定《主席選舉施行細則》時，依據前例加上「參選人必須具備選舉人的資格」，堅持主席參選人仍必須入黨滿一年才有資格。今年的《主席選舉施行細則》依舊由黨中央幕僚團制定，日後再經中常會通過。目前藍營內部已經出現「不該因人設事」、「不該為特定人修改門檻」的呼聲，未來若有中常委不同意在施行細則草案加入「黨主席參選人必須具備選舉人的資格」等文字，持異議者也會遭受同樣莫大壓力，兩股壓力未來相互較勁下，趙少康能不能參選國民黨主席？確實如幕僚所言，未來「還有一關」。
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