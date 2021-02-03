因應高中職延後開學 新北加強校園消毒、物資整備
記者陳志仁/新北報導
2021-02-03 16:26:13｜2021-02-03 16:26:25
考量國際疫情持續的嚴峻，中央流行疫情指揮中心今(3)日宣布，為確保開學前校園環境衛生安全、完備防疫作業與環境清潔的消毒，高中職以下學校延後到2月22日開學；對此，新北市教育局表示，各校的大型活動，2月底前一律延期或取消，同時取消學生返校日。
為因應教育部長潘文忠今日在中央流行疫情指揮中心記者會上宣布，高中職以下109學年度第2學期的開學日，延後4天到2月22日開學；教育局也提出相關因應的措施，包括2月17至21日高中職以下學校不開放場地，加強校園消毒、物資整備，並結合環保局於2月21日前完成全市各校內外清消，同時取消學生返校日。此外，延後開學期間，教育局到校關心防疫準備工作、開學週總動員至各校協助防疫工作，同時呼籲家長及早安排，若有需求可依規請家庭照顧假外，本學期家長日一律改線上或書面辦理，取消實體活動；另社區大學、樂齡中心一律延後至3月開學，各校大型活動2月底前一律延期或取消，及鼓勵學生在寒假期間，使用親師生平台進行數位學習。教育局指出，公立國中小低收入戶午餐券已提前採購，2月17日至2月20日弱勢學生的午餐補助不中斷；此外，幸福保衛站的部分，18歲以下的孩童，遭遇突發狀況，飢餓時可至新北市7-11、全家、萊爾富、OK四大超商門市，及八方雲集求助取餐。
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