大甲媽過火加持聯名口罩 捐萬片助桃園市防疫

國內疫情未歇，凱馺國際公司委任聚泰科技推動「大甲媽聯名口罩」，今天早上在鎮瀾宮進行過火儀式，祈請媽祖加持後，董事長陳琪和宣佈，捐贈一萬片聯名平安口罩給桃園市政府防疫，也希望人人都能戴好戴滿平安口罩，讓台灣永遠零確診

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歷經一年防疫生活，對於台灣民眾來說，防疫意識深植人心，口罩更是生活基本配備。鎮瀾宮表示，今年已和數家口罩業者聯名合作，大家都希望透過媽祖加持，讓配戴平安口罩民眾感受媽祖保佑，內心更加平安踏實。

上午過火典禮在鎮瀾宮大殿舉行，由凱馺國際公司董事長陳琪和，總經理陳忠明、鎮瀾宮董事長顏清標以及副董事長鄭銘坤等人，向媽祖秉報祈福。顏清標更向媽祖祈求，保佑國人平安健康，迎向更光明未來。

鄭銘坤指出，聯名口罩依銷售通路不同，有分醫療和防護等級。但是，基於保護民眾健康效能，凡與鎮瀾宮聯名口罩，一律要求比照最高標準生產，並提出各項檢驗合格報告。

此外，聯名廠商凡與大甲鎮瀾宮正式簽訂授權合約，必須提供部份盈餘捐予鎮瀾兒童家園。鄭銘坤提醒所有製造廠商和通路，收到委託製作或販售時，都應該要求對方提出正式合約以供確認，避免造成侵權的糾紛。

媽祖聯名口罩共有8款印花色，一盒30個，349元，10多種款單色一盒30個，199元，目前媽祖加持保平安口罩，部分通路已開放預購，民眾可以在寶雅、超商（萊爾富/全家）及各大藥局購買。