境外生返台有譜！潘文忠：方案已獲指揮中心核可

教育部長潘文忠今（3）日出席指揮中心記者會，宣佈寒假後開學日因校園防疫相關作業延後，不過好消息是，各界引頸期盼的境外生返台就學方案終於有結論，潘文忠說，該方案已於1日經指揮中心核定，等教育部將檢驗的相關流程與配套完備就會公布。

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教育部在1月6日邀集相關部會研商後，擬定措施包括入境學生需要提出核酸檢驗陰性報告，來台後除14天居家檢疫外，還要再增加7天的自主關懷，檢疫地點則可選擇集中檢疫所、防疫旅館，或是符合衛政單位規範的校園檢疫宿舍，但相關方案卻遲遲沒有進一步消息。

潘文忠今日於指揮中心記者會上終於鬆口，指出境外生的返台日期由於整個疫情還有相關病毒的變異，指揮中心也希望境外生入境檢驗過程能夠更審慎，因此提出跨部會計畫，這個計畫在1日已經過得指揮中心核定，不過也特別提醒境外生，在居家檢疫完成後，經採檢為陰性才能離開檢疫場所。

潘文忠說，教育部正跟相關衛生單位將檢驗作業流程與相關配套進行最後整理，近期會通知各個大學校院，就能開始提出境外生入境申請。

教育部回應，有關境外生入境專案在2月1日獲疫情指揮中心核定，並指示境外學生於居家檢疫完成後，需經採檢為陰性才能外出，教育部將儘速與衛政單位商定採檢流程及配套事宜後，通函各校重啟境外生入境專案。