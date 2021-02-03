家樂福併頂好「開張了」！敦北改裝店走咖啡廳風
記者劉雅文/綜合報導
2021-02-03 16:35:29｜2021-02-03 16:40:44
連鎖量販家樂福，日前併購頂好超市，經過一段時間的整合、串接系統後，家樂福今（3）天召開記者會宣布，將在明（4）天起，在敦北、南港盛大開幕兩間頂好改裝後的家樂福超市店，家樂福總經理王俊超表示，預計過年後一個月內，會有至少36到40家頂好改裝為家樂福超市。
這次敦北頂好店改裝家樂福超市，除了原有的超市陳列、改裝外，也升級為3.0模式，除了傳統超市外，更著重於像是咖啡廳的用餐空間，增加了許多熟食、鮮食以及甜點、麵包陳列，王俊超也提到，從2/4開始，家樂福與頂好的系統串接後，不管是會員、點數、禮券等，都可以串接使用，只是店面逐步改裝，預計要到中元節前，陸續完成。 首家改裝開幕的家樂福超市敦化北店佔地200多坪，除了提供上萬種商品，還有首次亮相的家樂福複合式顧客休息區，佔地10坪內的空間裡有著琳瑯滿目的烘焙麵包區，還有專用烤箱裝滿著烤雞與烤物、跟可即食的輕食商品，還保留原來的頂好現泡咖啡。另外因為選點鄰近醫院，在賣場內的商品也經過重新評估，提供大量的現切水果、禮盒等。 目前家樂福合併頂好後，總員工數從1萬3千多人，成長到為1萬7千人，家樂福分店數量也從目前量販型態分店66家、超市型態66家，成長為家樂福量販66家、超市262家以及Jason’s Market Place 25家。針對Jason’s Market Place，王俊超則是提到，目前前兩年會維持原來的營運狀態，不會做改裝，他解釋，因為Jason’s Market的客層，主攻高端族群（A+)，與過去家樂福服務的客層有所區隔，未來希望可以學習相關商業模式，也因此經營團隊都維持不動，王俊超強調，除了原有的團隊，現在還多了外面的支援，只要Jason’s Market跟我們講要什麼，我們都可以提供，相關的會員，未來也跟頂好不同，會有不一樣的合作模式，不會直接整併。