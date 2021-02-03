案913裝病採檢？莊人祥說明血清抗體採檢結果
記者黃仁杰／台北報導
2021-02-03 16:49:37
指揮中心日前公布1名日本境外移入個案列為案913，曾在日本採檢確診，返台後疑似為了採檢謊稱有症狀，指揮中心發言人莊人祥今（3）日說明，該案在2月1日有採檢血清，結果為IgM陰性、IgG陽性，應是感染比較久，明（4）日還會再做一次核酸檢測。而是否針對該案謊報開罰，指揮官陳時中說明，目前以治療為主，不宜增加病患的壓力。
案913為台籍30多歲男性，去年1月至日本工作，因工作地有確診者，因工作地有新冠肺炎確診者，個案於12月25日自行至當地醫院採檢後確診，並住院隔離，12月29日第二次採檢陰性後，今(2021)年1月1日解除隔離出院，並於1月2日至6日間共自行採檢5次，結果皆為陰性。個案於1月9日返台，入境時告知曾在日本確診，於機場及集中檢疫所共採檢2次結果皆為陰性，1月11日前往防疫旅館繼續完成居家檢疫，1月24日檢疫期滿後至另一家旅館進行自主健康管理。由於該名個案前後採檢7次陰性，第8次才檢驗陽性，指揮中心日前也針對個案做血清檢測，結果今日出爐，莊人祥說明，目前Igm是陰性、Igg是陽性，所以應該是比較久前的感染，4日上午還會再做一次核酸檢測。至於裝病部分，莊人祥說，目前希望先治療，還要評估是不是真的有說謊，會給衛生局更寬的空間，陳時中也表示，「這個人現在已經是病人，相關調查會一步一步做，像這樣的病人也看得出來焦慮感是非常重的，這樣情況下不宜給病人加諸壓力。」
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