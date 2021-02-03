高人氣泰劇CP相識兩週年！粉絲租看板播放「撒糖合集」

Mew-Gulf 是當紅的泰劇CP，兩人在BL劇《與愛同居》（TharnType）中飾演一對大學室友情侶而爆紅，靠著戲裡戲外都戀愛感十足的互動擄獲粉絲的心。近日，適逢兩人相識滿兩年，粉絲們在推特以＃MewGulf2Years2gether主題標籤慶祝。

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泰劇演員 Mew Suppasit 和 Gulf Kanawut 在劇中飾演大學新生Tharn和Type，Tharn是一位體育系學生，小時候曾被男人騷擾，因此對同志有陰影；音樂系的Type則是一名公開出櫃的天菜，作為室友的兩人在宿舍生活中逐漸譜出一段戀情。

劇中有許多令粉絲印象深刻的劇情，包括兩人一起戴上貓耳朵嬉鬧、互相餵食壽司，或是爭吵過後激吻的戲碼，都令粉絲少女心大噴發。就連在戲外，兩人還會一起拍抖音影片、穿相似款情侶裝在商場逛街吃東西，全都被路過粉絲錄下來。

由於兩人在戲裡戲外互動自然，因此不少粉絲也猜測兩人現實生活中是否可能成為情侶。不過對此，兩人都表示彼此之間只是「兄弟之情」。近日適逢Mew-Gulf相識兩年，粉絲們紛紛在推特上發文祝福，並PO出自己最喜歡的互動畫面，更有粉絲在街上租動態廣告看板放兩人的溫馨時刻，期待他們未來將繼續為粉絲帶來更多好作品。

▲Mew-Gulf 相識兩週年，有粉絲租下看板播放兩人的「撒糖合集」。（圖／翻攝自推特）