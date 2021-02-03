家樂福幫頂好大變身！新成員加入盼年營收直奔900億

連鎖量販家樂福，併購頂好超市後，重新改裝為家樂福便利購超市，將在明（4）天起，先在敦北、南港盛大開幕兩間新的改裝超市店，家樂福總經理王俊超表示，預計過年後一個月內，會有至少36到40家頂好改裝為家樂福超市，今年8月底前196家頂好，也通通都會掛上家樂福超市招牌。

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家樂福總經理王俊超表示，對於頂好改裝為家樂福超市相當有信心，預期未來每間改裝店都能有至少10%到15％營收成長，去年因為疫情因素影響，雖然家樂福年營收成長僅0.6％到0.8％，但是展望2021年王俊超表示，目標希望營收成長到900億大關，不過面對疫情變數，他仍然保守看待，認為今年依舊有很大的挑戰。

目前家樂福合併頂好後，總員工數從1萬3千多人，成長到為1萬7千人，家樂福分店數量也從目前量販型態分店66家、超市型態66家，成長為家樂福量販66家、超市262家以及Jason’s Market Place 25家。

烘焙麵包區，甚至到有座位的熟食現點區，提供有別於以往的休憩空間與更多的服務內容。