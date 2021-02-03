家樂福幫頂好大變身！新成員加入盼年營收直奔900億

家樂福總經理王俊超表示，對於頂好改裝為家樂福超市相當有信心，預期未來每間改裝店都能有至少10%到15％營收成長，去年因為疫情因素影響，雖然家樂福年營收成長僅0.6％到0.8％，但是展望2021年王俊超表示，目標希望營收成長到900億大關，不過面對疫情變數，他仍然保守看待，認為今年依舊有很大的挑戰。目前家樂福合併頂好後，總員工數從1萬3千多人，成長到為1萬7千人，家樂福分店數量也從目前量販型態分店66家、超市型態66家，成長為家樂福量販66家、超市262家以及Jason’s Market Place 25家。針對外界關心，併購頂好後，新的家樂福超市發展，王俊超強調，相關頂好人員的薪資、資歷都不會改變，在頂好端的相關會員、系統串接，也都通通到位，頂好店面在改裝完之前，舊有的活動、折扣等都會繼續，直到和新店面接軌。且改裝店面也會依據坪數，做家樂福3.0的升級，從烘焙麵包區，甚至到有座位的熟食現點區，提供有別於以往的休憩空間與更多的服務內容。另外，針對相關外送服務，未來頂好的改裝店也會跟進，展望未來，王俊超目標今年外送市場可以提昇60％，且不只是改裝頂好196間店面，未來量販與超市都會持續拓展新店，甚至家樂福也會開展無人商店，朝著900億的營收目標邁進。針對併購頂好後，相關後端整合，王俊超提到，頂好的物流倉在大園，今年底家樂福的楊梅大倉也已經準備就緒，本來分散的物流倉，力拚年底前整合，王強調，未來希望乾貨倉的物流能融合在一起，但也ㄒ 但也希望保留頂好的生鮮倉儲以及後端處理廠。