過年躺床追劇　經典日韓片單「免等更新」一次看！

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《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》與《青澀吸血鬼的煩惱》跟播讓台粉隨時看
香取慎吾暌違5年歸回黃金檔時段，主演以網路匿名中傷、霸凌事件為主題的刑警劇《Anonymous-鍵盤殺人對策室-》。香取慎吾三年前退出傑尼斯後，便開設了官方社群帳號，他覺得自己被社群媒體拯救，粉絲的應援留言總是令他感到溫暖，不過也一直謹記網路黑暗的一面，希望自己這部新作品在講述鍵盤殺人的同時，也能將網路社群正面的光輝帶給觀眾。該劇每周一晚間10點半更新上架。 桐山漣、優太朗雙主演的《青澀吸血鬼的煩惱》設定超新鮮，描述經營深夜咖啡店的2個菜鳥吸血鬼，因為疫情導致總部配給的血液量減少，為了生存，兩人下定決心要成為「真正」的吸血鬼，卻因自身留存人類時候的記憶，以及善良的天性而下不了手，爆發出有趣又可愛的情節。該劇每周一晚間11點更新上架。
網羅2020必追熱播好劇！讓你免等更新一次追
KKTV根據一整年用戶的觀看紀錄，整理出2020各類型戲劇作品觀看人數最多的片單，第五名日劇由年初狂掃全台少女心的《戀愛可以持續到天長地久》奪冠，堪稱深夜魔法奇蹟的《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》則拿下第二名，《半澤直樹》、《極道主夫》、《默默奉獻的灰姑娘藥師》則位居第三、四、五名。 動漫仍以《鬼滅之刃》獨霸！連兩年搶下動漫類熱播排行榜第一名，《異種族風俗娘評鑑指南》排名第二，被看好成為下一部鬼滅的《咒術迴戰》排名第三，第四、五名則是《排球少年S4》與《刀劍神域 Alicization War of Underworld》。 韓劇部分以浪愛情喜劇《那個男人的記憶法》、《偶然發現的一天》攻占冠亞軍，受到許多韓劇迷喜愛的穿越推理類型也上榜；《365：逆轉命運的一年》拿下第三名，《The Game：倒數計時》登上第五名。曾在韓國拿下超過30%收視率的神作《SKY Castle 天空之城》在2020年同樣歷久不衰，登上韓劇類熱播第四名。
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