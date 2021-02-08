影／股市小白衝台股就怕「溫水煮蛙」 分析師籲別太投機
記者許家禎/台北報導
2021-02-08 11:02:14
證交所日前指出，盤中零股交易反應佳，21至30歲年輕族群增加3.1倍最多，而20至30歲年輕族群開戶占比，也從5年前25.4%增加至36.1%，這波股市熱潮吸引許多「股市小白」年輕人進場。不過有分析師觀察，現在許多年輕人加入「群組」，一出手數字驚人，但就怕「溫水煮青蛙」，一但台股向下反轉，年輕人恐怕傷得很重。他建議股市小白們別太投機，也不用學會看財報，只要回歸交易本質就能避免在投資上大跌跤。
豐彥財經分析師謝晨彥表示，現在金融商品多元，再加上線上看盤下單系統非常方便，使得年輕族群參與市場門檻變低，也吸引許多「股市小白」進場，他認為年輕人加入股市本來就是一件好事，可讓市場多一點新血活力，但年輕人個性敢衝的優勢，有時候可能也變成是壞事。他透露，因為社群平台的發達，他知道現在有許多年輕人加入群組玩當沖，聽到有人是向4家券商各申請500萬，一下子有了2000萬的資金，當然賺錢沒什麼問題，小賠好像也還好，但如果今天無法脫手怎麼辦？現在只是市況好，但「溫水煮青蛙」，等哪天股市真的反轉，年輕人可能就此栽了大跟斗。謝晨彥說，本來年輕人投資股票不是壞事，有時候帶點「投機」的成分無所謂，他自己也不否認同樣一路投機上來，但他提醒年輕人還是要回歸投資交易的本質，例如尋找基期低、有潛力發展的產業標的才是對的，沒有思考與失去尋找標的的能力真的很危險，尤其又只一窩蜂跟著群組裡的人走風險更大。他提醒，人生不一定要很會投機才算成功，還是要惦惦自己的斤兩，以及專注在工作上才是正途。謝晨彥表示，現在年輕人很喜歡一些國際型的大公司，像特斯拉、阿里巴巴、騰訊、百度或比亞迪，其實沒有不好，但在沒有把握下，可以選擇買ETF分散風險。至於小白投資人要不要會看財報，他認為如果會當然很好，但也不一定要會看財報。他透露，其實現在是低利率的環境，國際熱錢流竄，只要把握幾個原則就可以，首先是不受景氣循環影響的公司有哪些？能夠穩健獲利的公司在哪？這些公司是否有產業前景？如果能每年配出穩定的股息，那麼對股市小白來說就是很好的標的。再不然，真的無法選擇單一公司，那麼ETF幫你組合一籮筐的優質公司，如0050、0056就是較保險的選項之一。