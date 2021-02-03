反送中2週年展駁二登場 史哲籲不能放棄、不能忘記
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2021-02-03 18:20:16
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香港反送中運動將滿2 年，高雄駁二特區推出「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，史哲在展區連儂牆上留下「不能放棄，不能忘記」，時時提醒不要放棄理想，不要忘記曾經。高雄作為台灣民主進程中重要的城市之一，責無旁貸要持續為國際友人發聲，將更好的社會留給未來的青年。史哲隨後也在臉書中提及，香港的情勢十分嚴峻，壹傳媒集團創辦人黎智英被控勾結外國勢力遭到未審先囚，昨天遭判持續收押，已在獄中服刑的黃之鋒上個月初又被控違反「港版國安法」於獄中再次被捕，港警更大規模以違反港版國安法大規模拘捕民主派人士。史哲指出，高雄與香港的地理距離如此相近，我們必須關注香港的此刻、了解香港人為自由民主人權所付出的努力，唯有時時關注時代裡人權與自由議題的變化，才能確保自由與人權不致流逝。史哲表示，這次展覽有許多件展品因為國安法威脅無法順利展出，所以特別在展牆留下屬於他們的位置，用空白來陳訴自由人權的可貴。「若水，如火，有聲：一個關於行動的展覽」，包含「反抗的畫筆」藝術創作、「鏡頭的凝視」新聞攝影、「我們皆在場」歷史對話等3個單元。特別的是展場內以40公尺大型抗爭布條「無題｜那年，如水」揭開序幕；布條上布滿了抗爭行動民眾留言字跡，承載著對未來的企盼與對自由民主的渴望等。展出時間自即日起到3月14日於駁二大勇區P3倉庫展出，定調：Be Water（若水）、Be Fire（如火）。
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