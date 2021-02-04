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盧廣仲台上「1巧思」挺醫護　《紅白》同台王心凌

記者羅凌筠/綜合報導

2021-02-04 09:00:00

▲盧廣仲挺醫護。（圖／台視）
▲盧廣仲挺醫護。（圖／台視）
盧廣仲在台視《2021超級巨星紅白藝能大賞》，身穿白色西裝自彈自唱新歌曲《明天》，演唱同時後方LED螢幕秀出「全民同心　醫護加油」等字樣，透過盧廣仲溫暖的嗓音期盼疫情早日退去，也隔空向努力堅守崗位的醫護人員喊話加油，期盼大家一起迎向更好的明天。
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接著盧廣仲在《刻在我心底的名字》表演尾聲，驚喜cue特別嘉賓王心凌出場美聲合唱，幽默呈現「刻在我Cyndi的名字」，王心凌開心說：「廣仲一直是我很欣賞的實力創作歌手，平常去KTV也會點他的《魚仔》來唱，這次完全是因為佼哥的邀請，化身為彩蛋和廣仲表演，來參加的心情也很輕鬆，『紅白』是每年農曆年最盛大、歡樂的一場同樂會，能夠陪伴大家一起過除夕很開心。」
身穿白色仙女洋裝的王心凌，也帶來由陳珊妮量身訂做的氣質主打歌《在青春迷失的咖啡館》，用溫暖的歌聲撫平大家面對疫情的不安，提及過年的計畫，王心凌則表示每年的農曆年都是留給家人，今年當然更是要乖乖待在家團圓，希望新的一年大家都健康平安，疫情也都可以趕快控制住。
▲王心凌開唱飄仙氣。（圖／台視）
▲王心凌開唱飄仙氣。（圖／台視）
▲盧廣仲期待與外甥女過年。（圖／台視提供）
▲盧廣仲合體王心凌站上小巨蛋。（圖／台視）
 
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