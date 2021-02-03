開學延後4天！崩潰家長留言洗版教育部臉書 兩派人吵翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-03 18:30:05
教育部長潘文忠今（3）日出席指揮中心記者會並宣布，高中以下學校開學日延後4天至2月22日，以利校園全面清消作業，而統測、國中會考、指考也均有調整。延後開學的消息一曝光，許多家長登時宛如「晴天霹靂」，紛紛湧入教育部臉書留言，底下批評以及支持的兩派網友吵翻，引發熱議。
潘文忠解釋，延後開學的主要考量是確保校園衛生安全，而私立幼兒園不在延後開學的範圍則是因為，公立學校在寒假期間已經很長時間沒有使用，也沒有清潔消毒，但私立單位寒假期間還是有持續上課，因此不受延後開學規範。但突然延後開學讓許多家長大感措手不及，紛紛湧入教育部的公告底下留言批評，「公校怕傳染，私校不怕傳染，為什麼不全國統一？」、「孩子小不能單獨在家，小學以下延後開學對雙薪家庭來說就是得另外找地方安置小孩，沒有後援通常就是再花錢送補習班、安親班，整間補習班、安親班都是小孩，有點納悶這樣對防疫是真的有幫助嗎」、「如果是為了消毒為什麼現在不消？小孩學校一月底就封校到現在都沒開放了」、「私立和公立是生活在平行時空嗎？國高中生多放結果跑出去玩，這樣真的比較好？」、「這時間點宣布是怎樣？所有東西都打掉重來」。不過也有網友認為，「本來這種臨時的調整就沒辦法滿足所有人，防疫一直以來都是以大局為重」、「延後四天如果沒有任何意義，你們以為教育部那麼閒？彈性調整一定有原因的」、「大家生活的太安逸了，忘記了防疫的重要，才會一直罵來罵去」、「看看國外的學校開學遙遙無期，我們很幸福了」。另外還有網友幽默看待，「上班族有延後上班日嗎」、「全台灣的阿嬤準備接電話」、「晴天霹靂，耳朵不安寧＋4天」、「阿公阿嬤要把電話線拔掉了」。（編輯：倪浩軒）
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