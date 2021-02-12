韓幕後工作心累 對手爆D社情侶文：早就知道只是跟不到
記者陳雅蘭/專訪
2021-02-12 09:00:00
南韓娛樂文化近幾年紅遍國際，熱愛韓劇、韓樂與韓影的粉絲與日俱增，不少人紛紛離鄉背井到韓國打工、學習語言，其中不排除「方便追星」。《NOWnews今日新聞》訪到曾在韓國娛樂公司工作1年多的W小姐，雖然不是為了看明星，但她表示南韓娛樂圈非常「現實」與「殘酷」，提醒想到南韓追夢的粉絲三思而後行，避免到了當地後「對南韓演藝圈徹底幻滅」。 她也提到每年D社在元旦爆出的藝人緋聞，透露很多記者都有掌握，但常常「跟拍不到」而不敢亂報。
W小姐今年34歲，雖然熱愛韓國音樂與戲劇，但並非追星才到當地上班，僅是為了學語言才飛到南韓，是在打工簽證到期後，不甘心所學的經歷就此打住，也擔心返鄉後會忘光韓文，決定投履歷到各行各業的公司試試看，就此展開娛樂幕後的宣傳工作。 W小姐的公司，是由南韓某間「知名媒體」所開的宣傳公司，她負責翻譯新聞稿、向海外宣傳經紀公司委託的藝人，偶爾還要支援頒獎典禮與拼盤演唱會，活動都曾請到TWICE、BTS、Red Velvet、Wanna One、MAMAMOO等夯團出席。問起當韓星宣傳的優點與缺點，W表示：「演藝圈很現實，當我把藝人名單呈交出去後，如果我的藝人不夠紅，媒體都不會理我，或是會提出用大咖交換小咖藝人的訪問做為條件。」至於優點，因為W不是媒體專科出身，她因此認識到各國的記者，從大家身上學到不少媒體上的操作與知識。 問起W從事韓娛幕後印象深刻的事？她透露因為上司是資深記者，心情好的話都會跟下屬爆料還未曝光的藝人戀愛消息，以及哪間經紀公司準備向誰提告，舉例第一狗仔「Dispatch（D社）」每每曝光大咖戀愛新聞時，其實各大媒體都早已掌握，只礙於「跟不到」，所以不敢亂報。 W小姐也透露支援頒獎典禮的趣事，她提醒粉絲並非擔任典禮幕後，就能一直與偶像近距離邂逅，雖然她屬於幕後人員、可以後台到處跑，但根本沒時間欣賞表演，「我們也只能等工作結束後，去觀眾席看台上的明星而已」。而印象深刻的經驗，就是有次在支援拼盤演唱會時內急，但公共廁所排滿粉絲，她只好去後台上廁所，因此在廁所門外巧遇Astro，「他們剛結束表演準備離開，他們看到我後，每一個都笑著跟我打招呼，還90度鞠躬！」這也是W小姐從事幕後工作以來，少數近距離與大咖藝人互動的回憶。 W表示韓國人做事思維「猜不透」，舉例老闆很愛蒐集大家意見，「開會時都會認同，但卻不會採用」幸運的話會被採用1次，但成效不好就喊停；也由於她是外國人，公司地位就不敵其他韓國人，W好幾次談好外國節目錄影，總是在出差前一周被迫「換掉」，改由其他韓國同事代替，讓W非常受挫；她為此爆料老闆假公濟私，每次大家忙到焦頭爛額時，上司都會跑去後台找藝人合照，行為顛覆W對韓國老闆的認知。 訪問最後，會建議外國人到南韓嘗試娛樂工作嗎？W笑說：「不會耶，很多人以為在演藝圈工作會很有趣、能一直看到藝人，但根本不是這樣，演藝圈很複雜，真的會打破你對藝人的印象的！」她更表示：「在韓國工作最重要的是語言障礙，或許你會韓文，但在韓國工作的話一定要確保『你的韓文非常流利』且是『能無障礙溝通』的狀態，否則韓國人不會因為你是外國人就遷就你，『即使他們也懂中文或英文』！他們對外國人的態度與自家人相比，『還是會有差的』！」