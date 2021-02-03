改善月世界淹水 高市府爭取前瞻預算降低淹水情形
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-03 20:17:54
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田寮月世界位於二仁溪旁且地勢較低窪，每逢豪大雨二仁溪暴漲時，溪水由堤防缺口流入省道台28線及崇德社區內，且因二仁溪水位高漲導致內水無法排放，造成社區積淹水的事件，高市府水利局與經濟部水利署第六河川局會勘協商合作，108年時由第六河川局完成二仁溪缺口處太空包堆置，後由水利局於崇德社區內中小排與二仁溪銜接出口處規劃設置抽水平台，以加速排水並改善當地淹水問題。水利局表示，抽水平台工程包括新設平台1座及抽水機組4台，抽水量可達1.8cms，109年7月6日開工，於今年1月26日施作完工，可快速收納周邊地表漫地流導入新設抽水井內，若逢二仁溪暴漲，可藉由關閉新設閘門，防止溪水倒灌，同時啟動抽水機抽取內水，以保障社區居民生命財產安全。
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