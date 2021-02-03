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帥醫可以拍臀翁立友不行？雞排妹認了：有情愫在

記者羅凌筠/台北報導

2021-02-03 19:00:17｜2021-02-03 19:01:47

▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹親自說明性騷擾風波。（圖／記者林調遜攝）
雞排妹主持尾牙遭到性騷擾，控金曲歌王翁立友偷襲她的臀部、索討聯絡方式，網友卻翻出她過往曾經自爆，被帥醫生拍屁股「滿爽的」，質疑她雙標，雞排妹今（3日）在戲劇《和平歸來》記者會上，首度露面談性騷擾風波，她承認當時被醫生拍屁股心情愉悅，是因為暗戀醫生，和翁立友的事不可混為一談。
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雞排妹在《學姊受不了》與呱吉提到，有次去醫美診所諮詢臀部美容，僅穿丁字褲，男醫生說：「妳比例很好，沒問題。」還拍了一下屁股，雞排妹告訴呱吉：「因為那醫生長得很帥，我跟你說，被打那一下屁股就覺得滿爽的。」卻被不理性網友拿來對比翁立友，質疑她雙標：「人帥真好，翁立友性騷擾。」
雞排妹無奈表示：「有些事本來就是『他可以，你不行』，我和這個醫生認識很多年，我確實暗戀他，他對我的動作就是一般曖昧男女做的事情，這有什麼好拿來比較？」雞排妹也重申性騷擾定義涉及主觀認定，她說：「我確實在當下對這個醫生有暗戀的心情，有這個情愫在，我主觀意識不覺得（性騷擾）。」
▲雞排妹（左）、汪怡昕出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
▲▼雞排妹控翁立友襲臀。（圖／記者林調遜攝）
▲雞排妹出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）
 
 
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