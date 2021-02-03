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李婉鈺挺翁立友「不會吃女生豆腐」　籲雞排妹別誤傷好人

編輯中心/綜合報導

2021-02-03 19:14:13

▲李婉鈺曬出與翁立友的合照發聲力挺，認為翁「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。（圖／翻攝自李婉鈺的臉書）
▲李婉鈺曬出與翁立友的合照發聲力挺，認為翁「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。（圖／翻攝自李婉鈺的臉書）
藝人雞排妹（鄭家純）日前自爆遭歌手翁立友性騷擾，事情曝光後獲得外界高度關注，但雙方至今仍各說各話，雞排妹今（3）日現身記者會淚訴心情，翁立友則發聲明支持雞排妹提告，「由司法來做公平正義的主持」。雖然外人難窺事件真相，但前新北市議員李婉鈺發聲力挺翁立友，認為他「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。
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李婉鈺在臉書曬出與翁立友的昔日合照，並透露自己認識翁立友十多年，認為翁立友是一個孝順有義氣挺朋友的好兄弟，強調他「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。李婉鈺更笑稱，「他連跟我合照都手插口袋啊，我也算蠻正的吧？」
對於翁立友捲入性騷擾風波，李婉鈺進一步指出，「我想他可能是要做傳統老派那種開女星玩笑的舞台效果，但忘了現在年輕人根本不吃這套」。李婉鈺直言自己本來蠻喜歡雞排妹，「勇敢辣又有想法」，但強調真正的正義應該要發揮在濟弱扶傾，「不能因為自己有女生優勢就無限上綱，若是誤會你也傷害了一個好歌手」。
李婉鈺最後呼籲，「藉此機會教所有女生們，若妳被吃豆腐，當下就應該直接大聲嚇阻，所有人都會挺妳」。（編輯：倪浩軒）
▲李婉鈺力挺翁立友，認為他「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。（圖／翻攝自李婉鈺的臉書）
▲李婉鈺力挺翁立友，認為他「絕對不會」是一個吃女生豆腐的人。（圖／翻攝自李婉鈺的臉書）
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若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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