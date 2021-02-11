宋仲基終於當爸？初體驗「太感人」引爆討論

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《勝利號》故事背景設定在2092年，地球將無法居住，「勝利號」是以打撈太空垃圾維生的宇宙飛船，宋仲基飾演問題飛行員，金泰梨飾演船長，陳善奎飾演黑幫頭目出身的駕駛員，柳海真飾演愛嘮叨的機器人，他們在一次事件中找到一位七歲女孩，發現她是被宇宙警察通緝的大規模殺傷性武器「類人類機器人」，若把她交出去即可獲得200萬美金酬勞，但四人最後決定保護小女孩，並展開拯救地球的行動。 韓國首部太空片；講述平民百姓移居宇宙仍為生計煩惱
《勝利號》搭配氣勢磅礴的配樂，4位演員拯救地球的過程緊張刺激。該片不同以往好萊塢的科幻太空片，都是氣派且穿著帥氣服裝的英雄人物，導演趙聖熙表示，當初故事的點子是跟朋友在吃飯時聽來的，《勝利號》的特色是角色設定為一樣生活在宇宙中，但是以平民身分從事危險的工作，一樣要煩惱貸款生活費的百姓故事，以平民百姓一樣可以拯救地球的想法來呈現故事。 這次《勝利號》共找來韓國8家VFX企業和1000多名技術人員大規模投入視覺效果，電影裡有來自韓、美、中、法等世界各國的清掃船，打造出各種具1980到2000年代時代感和國家特徵的太空船，製作團隊更參考NASA提供的即時ISS國際太空站畫面來刻劃宇宙空間，還使用了太陽能板和電池等多種道具以增添現實性，並加入了豐富的星系、銀河等天體層，完成了廣闊的宇宙空間，畫面不僅真實且絕對令觀眾震撼。 宋仲基首次演爸爸
宋仲基雖然曾與宋慧喬度過1年8個月的婚姻生活，但2人未有小孩；而在作品上，宋仲基也從未當過爸爸，這次在《勝利號》首度嘗試演父親，片中肩負任務的他，意外收養女兒純伊，卻因一次意外2人天人永隔，但宋仲基堅信女兒還活著，努力賺錢請求相關單位尋找純伊，過程令人動容，即使不是親生孩子，宋仲基仍將偉大父愛透過精湛演技呈現。 好萊塢演員加入陣容當「超狂反派」
劇組特別找來曾演出《美國隊長》、《哈比人》等電影的好萊塢演員李察阿米塔吉（Richard Crispin Armitage）飾演最終反派。在電影上映後，因疫情關係他無法與其他演員碰面、進行宣傳，但仍透過影片問候觀眾。李察分享拍片趣事，難忘與宋仲基吃冷麵的回憶，更表示片中一場被金泰梨狠咬手指，現在想起還是會痛；儘管故事中他與主角成對立關係，但私下彼此也因工作拍出好感情。宋仲基、金泰梨、陳善奎、柳海真移居太空必備清單
四位主演趁著在電影上映前接受台灣媒體訪問，問到被迫離開地球移居太空，大家會想帶走什麼？他們面面相覷後，宋仲基率先表示「我會帶全家福照片」，他解釋：「因為其他的東西應該買的到，但家族照不行。」而金泰梨的答案也與宋仲基相關，她選擇照相機，希望到了宇宙後能記錄眼前看到的景色；陳善奎逗趣表示為了追劇，手機不會離身，「但帶手機去不知道有沒有訊號？」最後柳海真說要帶酒，更用中文解釋「很好！」笑說這樣在宇宙生活，應該無法保持清醒。《勝利號》可至Netflix收看。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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