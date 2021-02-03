翁立友3度聲明力挺她提告！雞排妹冷回：那他告我啊
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-03 19:45:22｜2021-02-03 19:48:01
雞排妹（鄭家純）今（3日）出席《和平歸來》贊助記者會，首度公開露面談翁立友涉性騷擾風波，翁立友3度聲明堅稱「潔身自愛」，更親自錄音「力挺」雞排妹提告，雞排妹對此反應冷淡：「對方想做什麼不干我的事。」更強調她不提告，如果翁立友要討公道，歡迎他訴諸法律，「他可以告我啊，我講出來不怕未來沒工作，當然更不怕他來告我。」
雞排妹表示過往和媒體曾經對簿公堂，過程令她噁心，不願重走荊棘之路，對於翁立友3度發聲明否認性騷擾、鼓勵她提告，雞排妹立場仍不動搖：「大家都希望郭台銘捐身家，難道所有人這樣期許，他就捐出來嗎？」也許翁立友想自清？雞排妹冷回：「那他可以告我啊，我講出來不怕未來沒工作，當然更不怕他來告我。」雞排妹坦言站出來指控後，「會有一種聲音說，妳贏得那麼多聲量，到此為此吧，我沒辦法理解這種想法，我贏了什麼？這一切都在告訴大家，妳活在台灣被騷擾，就會遭到一連串質疑，不管做到什麼程度，妳都不是一個合格的受害者，我到底要示範到哪裡？才符合大家的期待。」說完忍不住委屈落淚，她表示：「不相信我的，就算我跳下去，就算我像其他受害者一樣選擇自殺，他們也不會相信我，難道你們想看到那一幕？」她也聽過風涼話，「開不起玩笑，被摸一下就要這樣，以後誰敢找她主持尾牙？」但雞排妹不畏懼：「相反的，也許有另一群人想法不一樣，敢找我就是他們自己乾淨，不會亂來。」經紀人也補充今天才有廠商邀約上門，要支持雞排妹勇敢發聲。
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