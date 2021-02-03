NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

看好今年房市　賴正鎰：房價不跌反而還會微漲

記者賴志昶/綜合報導

2021-02-03 19:55:31

▲ 鄉林集團董事長賴正鎰今（3）日指出，今年房市預計將維持「價穩量縮」格局。（圖／記者賴志昶攝）
▲ 鄉林集團董事長賴正鎰今（3）日指出，今年房市預計將維持「價穩量縮」格局。（圖／記者賴志昶攝）
去年房市買氣大好之下，迫使政府接連祭出「限貸令」、實價登錄2.0等措施。對此，鄉林集團董事長賴正鎰今（3）日指出，今年房市雖到政府「打炒房」影響，不僅不會跌價，還將會微漲，預計將維持「價穩量縮」格局。
我是廣告 請繼續往下閱讀
賴正鎰於今日的年終記者會上表示，中美貿易戰及肺炎疫情未歇，各方避險資金湧入台灣，台幣持續升值，內資與外資活水挹注台灣，受惠低利環境與資金熱潮，帶動房市買氣火熱，去年全國買賣移轉棟數為32.6萬棟，連續4年走揚，且創下近7年以來新高，其中12月買賣轉棟數為3.5萬棟，買賣移轉棟數年增幅度達24%，創下近5年來的新高。
賴正鎰指出，依財政部統計，去年土增稅連續4個月單月突破100億元，且12月單月、全年土增稅雙雙創下2016年房地合一稅上路以來新高；全年契稅則是24年以來新高，象徵房地產並未受政府接連打房而影響，顯見剛性首購與換屋族的需求仍在。
對於外界預期疫情再起，會影響看房賞屋人潮，預期房價下跌，賴正鎰斬釘截鐵的說「跌價機會不大，反而會微漲」。他透露，從鄉林在三重目前預約過年賞屋的組數超過百組以上，賞屋人潮可望增加3成左右，推案布局與動工時程完全不受影響。
回顧鄉林去年表現，他說，台中案子已在去年底全數交屋完成；淡水新成屋僅剩13戶，預估今年3月可以完銷；新莊副都心的建案145戶，總銷達30億元，開賣10個月就完銷，現已封頂，預計今年11月交屋；去年底已斥資5.1億元購入彰化縣員林市商業核心區1460坪土地，預計今年第3季推出240戶的中小坪數輕豪宅搶市，總銷21億元，這是鄉林首度跨到台中以南地區推案，也將創下員林市的最高大樓紀錄。
另外，賴正鎰稱，首度插旗三重的建案，元旦假期開始接待VIP貴賓，才半個月就累積超過300組VIP賞屋，收訂破百組客人，預計3月時預售可望達7成；在都更方面，推動18年的台北萬華案，總銷約35億元，而吉林路、農安街兩個都更案的總銷逾80億元，都將是在台灣的推案重頭戲。
賴正鎰說，台北市中山區與萬華區幾個合建案，都已經準備就緒，但前幾年房價有下滑，所以才不急著推案，以免太可惜；現在房價好不容易已經回到三年前的水準，這些合建或都更案準備陸續推出，加上大陸大船入港了，未來5年兩岸銷售總量要突破2000億元。
關鍵字

NOW民調中心

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

哪一位藝人瞞婚生子的消息最讓您驚訝？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
80.88%19.12%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
69.19%30.81%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
74.36%25.64%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
100%0%
2021-02-03-2021-02-06

您覺得防疫期間外送員在醫院與市區間送餐是否會成為防疫破口？

會造成防疫破口
不會造成防疫破口
47.56%52.44%
2021-01-28-2021-02-03
即時
推薦閱讀