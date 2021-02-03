看好今年房市 賴正鎰：房價不跌反而還會微漲
記者賴志昶/綜合報導
2021-02-03 19:55:31
去年房市買氣大好之下，迫使政府接連祭出「限貸令」、實價登錄2.0等措施。對此，鄉林集團董事長賴正鎰今（3）日指出，今年房市雖到政府「打炒房」影響，不僅不會跌價，還將會微漲，預計將維持「價穩量縮」格局。
賴正鎰於今日的年終記者會上表示，中美貿易戰及肺炎疫情未歇，各方避險資金湧入台灣，台幣持續升值，內資與外資活水挹注台灣，受惠低利環境與資金熱潮，帶動房市買氣火熱，去年全國買賣移轉棟數為32.6萬棟，連續4年走揚，且創下近7年以來新高，其中12月買賣轉棟數為3.5萬棟，買賣移轉棟數年增幅度達24%，創下近5年來的新高。賴正鎰指出，依財政部統計，去年土增稅連續4個月單月突破100億元，且12月單月、全年土增稅雙雙創下2016年房地合一稅上路以來新高；全年契稅則是24年以來新高，象徵房地產並未受政府接連打房而影響，顯見剛性首購與換屋族的需求仍在。對於外界預期疫情再起，會影響看房賞屋人潮，預期房價下跌，賴正鎰斬釘截鐵的說「跌價機會不大，反而會微漲」。他透露，從鄉林在三重目前預約過年賞屋的組數超過百組以上，賞屋人潮可望增加3成左右，推案布局與動工時程完全不受影響。回顧鄉林去年表現，他說，台中案子已在去年底全數交屋完成；淡水新成屋僅剩13戶，預估今年3月可以完銷；新莊副都心的建案145戶，總銷達30億元，開賣10個月就完銷，現已封頂，預計今年11月交屋；去年底已斥資5.1億元購入彰化縣員林市商業核心區1460坪土地，預計今年第3季推出240戶的中小坪數輕豪宅搶市，總銷21億元，這是鄉林首度跨到台中以南地區推案，也將創下員林市的最高大樓紀錄。另外，賴正鎰稱，首度插旗三重的建案，元旦假期開始接待VIP貴賓，才半個月就累積超過300組VIP賞屋，收訂破百組客人，預計3月時預售可望達7成；在都更方面，推動18年的台北萬華案，總銷約35億元，而吉林路、農安街兩個都更案的總銷逾80億元，都將是在台灣的推案重頭戲。賴正鎰說，台北市中山區與萬華區幾個合建案，都已經準備就緒，但前幾年房價有下滑，所以才不急著推案，以免太可惜；現在房價好不容易已經回到三年前的水準，這些合建或都更案準備陸續推出，加上大陸大船入港了，未來5年兩岸銷售總量要突破2000億元。