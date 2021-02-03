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相隔60年　陳菊桃園重逢小學恩師

記者李春台/桃園報導

2021-02-03 20:17:31

鄭文燦牽線讓陳菊找到恩師
▲鄭文燦居中牽線，促成今天陳菊與久違60年的恩師劉阿李見面。劉阿李說，陳菊就讀小學時相當認真又有責任感，令她印象深刻。（圖／記者李春台攝, 2021.02.03）
桃園市龜山區慧兒園幼兒園創辦人劉阿李，60年前任教宜蘭縣三星國小，是現任監察院長的陳菊當年的老師。桃園市長鄭文燦得知劉阿李是陳菊老師後，並居中牽線邀請陳菊來桃園，今(3)日上午陳菊在鄭文燦陪同下，終於和久違的恩師重逢，看到劉阿李身體硬朗精神奕奕，陳菊也覺得十分欣慰。
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從事教育70多年，被幼兒園小朋友稱為劉奶奶的劉阿李今年高齡96歲，她早年在宜蘭任教，之後陸續在新北、基隆等地服務，最後在桃園市龜山區新路國小退休，但1994年慧兒園幼兒園籌備設立，園方邀請她擔任幼兒園創辦人兼園長，直到去年8月才「二度退休」。鄭文燦透露，因為之前就曾聽劉園長說過自己教過前法務部長陳定南及監察院長陳菊，因此特別聯繫陳菊，安排兩人在今天見面。
陳菊表示，隔60多年再見到小學恩師，令她相當感動又高興，並感謝鄭文燦的幫忙，讓她有這樣的機緣與小學恩師重逢，尤其見到恩師身體仍十分硬朗，令她欣慰。陳提到，60多年前她就讀三星國小時接受劉老師的指導，對她的影響非常大。劉阿李則說，陳菊就讀小學時相當認真又有責任感，令她印象深刻，能與陳再次見面也讓她驚喜又開心。
▲陳菊獻花給恩師劉阿李，並且對她身體硬朗表示十分的欣慰。（圖／記者李春台攝,
▲陳菊獻花給恩師劉阿李，並且對她身體硬朗表示十分的欣慰。（圖／記者李春台攝, 2021.02.03）
 
陳菊也提到，桃園發生本土疫情，全台民眾都很關心，她也在臉書表達「桃園的事，就是台灣的事」，相信全國人民都會與桃園站在一起，感謝市府團隊與桃園醫護人員守在台灣國門第一線，承擔了極重的防疫壓力及責任，她也特別為桃園鄉親加油打氣，相信守住桃園就是守住台灣。
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