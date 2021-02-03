趙少康重回國民黨　林錫耀：動機值得注意

（中央社記者葉素萍台北3日電）中廣董事長趙少康重回國民黨，據民進黨人士轉述，民進黨秘書長林錫耀今天在中常會上提及，趙少康重回國民黨「動機值得注意」，尤其中廣近期有三中案、中廣土地案，各在1月25日、28日開庭，這之間的關係值得觀察。

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媒體先前報導，國民黨黨產「三中案」1月25日開庭進入審理程序，法官預計2月22日過年後傳喚趙少康出庭作證；黨產會認定中廣為國民黨附隨組織，並命其名下13筆土地移轉國有、追徵中廣已移轉或出售29筆土地、共計新台幣77億多元價額，中廣不服提告，此案台北高等行政法院1月28日首度開庭。

民進黨今天召開中常會，與會人士轉述，林錫耀黨務報告時，也提到三中案與中廣土地這兩個案子，認為趙少康重回國民黨的動機值得注意；林錫耀也說，趙少康重回國民黨一事，是國民黨的「家務事」，民進黨不會主動評論，不過，若趙少康選上國民黨主席，依現行法規規定，須出清所有中廣股份。

另外，民進黨發言人顏若芳今天在民進黨中常會會後記者會，答覆媒體詢問時提到，對於中廣董事長、前新黨創黨召集人趙少康要重回國民黨一事，民進黨沒有評論。

顏若芳表示，台灣是民主國家，政黨本來就能良性競爭，對趙少康重回國民黨參選國民黨主席一事，應該是要去問國民黨黨中央，請國民黨回應這件事。

由於趙少康申請回復國民黨籍，並獲前高雄市長韓國瑜力挺參選黨主席，外界指這是「韓趙聯盟」。

媒體問到，「韓趙聯盟」是否影響2022年或2024年選舉；顏若芳指出，這要請國民黨回應，國民黨怎麼安排，考驗國民黨主席江啟臣的智慧，民進黨是執政黨，做好現在的防疫工作、保護好國人生活安全的品質，才是最重要的。（編輯：蘇龍麒）1100203