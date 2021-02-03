受疫情衝擊 新北消費爭議成長43.7% 醫療用品居冠
記者陳志仁/新北報導
2021-02-03 20:41:16
受到新冠肺炎疫情的衝擊，民眾的食衣住行育樂都受到影響；新北市政府消費者服務中心去(109)年度受理15408件的消費爭議案件，最多的5種類型依序為醫療用品、航空運輸、餐飲、健身及旅遊，較108年度成長43.7%。
新北市政府法制局長吳宗憲指出，去年初受新冠肺炎的影響，民眾將大賣場貨架上的衛生紙、口罩、乾洗手、耳溫槍一掃而空，不法囤積或哄抬防疫物資價格的檢舉或申訴案件，大量湧入各地消費者服務中心；下半年又發生加利科技將大陸製非醫用口罩混充MIT國家隊口罩，及蛙蛙文創公司接受大量口罩訂單卻遲不出貨，較前(108)年成長高達16.52倍。吳宗憲說，隨著新冠疫情持續蔓延，世界各國陸續採取邊境管制的措施，中央流行疫情指揮中心也公佈建議全球旅遊疫情提升至第三級警告（Warning），民眾原先訂好的國際航班被迫取消，且自外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天，衍生機票及旅遊行程相關退費的爭議；其中航空運輸案件數較前年成長3.92倍，旅遊相關案件數較前(108)年成長2.70倍。 吳宗憲表示，排名第3為餐飲類消費爭議，疫情導致大量已預定的婚宴及聚餐取消，民眾減少外食意願，造成多間老店或名店在，嚴重衝擊下熄燈或暫停營業，產生返還訂金之消費糾紛；另習慣外食的消費者改用線上訂餐平台訂餐，但也發生大量取消訂單、送餐遲延、未送餐及餐飲內容不符等消費糾紛，整體案件較前(108)年成長3.92倍。排名第4的健身類，去年防疫新生活指引要求取消各項的群聚活動，位於密閉空間的健身房，雖祭出多項消毒措施，但請求暫停會籍或解約的爭議仍然暴增，輕適能、牛番茄等健身業者更無預警倒閉，導致大量消費者求償無門，整體案件較前(108)年成長2.7倍；此外，預定於去年舉辦但因疫情延期或取消的演唱會或路跑活動，相關退費爭議也超過百件。