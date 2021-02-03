巷仔內／想連任黨主席？江啟臣須讓趙少康參戰
記者丁上程/特稿
2021-02-03 21:10:05｜2021-02-03 21:14:52
中廣董事長趙少康大張旗鼓宣布重回國民黨，直接劍指黨主席選舉，話題延燒。而針對趙少康參選黨魁的兩個關鍵資格門檻「須曾任中央委員或中評委」、「黨齡滿1年」，黨主席江啟臣先為趙開了一扇門，表明農曆年後將聘請趙擔任中評委。為了破除以往國民黨善於內鬥、為卡而卡的傳統，江啟臣已經勇敢地且走對了第一步。兩人終須大方一戰，江啟臣才能為國民黨開創新形象，且樹立起領導威信。
國民黨內為了政治權力進行相關鬥爭行為，一直都是歷來傳統。2000年國民黨為了「卡宋」喪失執政權外，2013年的馬王政爭、2016年的「換柱」風波，以及2020年總統大選也因為郭台銘投入初選，而衍伸出各種黨內紛爭。而這回趙少康回鍋參選主席，爭議最多的「1年黨齡」規定，就是2020年國民黨主席補選中「因人設事、排除異己」的結果。由於擔心韓國瑜大敗後，黨內擁護郭台銘的力道反撲，國民黨中常會特別在補選細則中，訂下候選人須具1年黨齡的規定，不過位階較高的國民黨黨章以及主席選舉辦法，都沒有相關規定，等於是將權力遊戲限縮在權力核心的小圈圈中。不過黨內人士也明白指出，在江啟臣宣布將聘任趙少康擔任中評委後，就有中常委率先發難，質疑「江主席敵不過他人逼迫」外，黨內更不時出現「國民黨不應追捧英雄主義」、「恐怕會重演韓國瑜失敗戲碼」等說法，反對為趙少康開門。而針對是否應該讓趙少康加入黨主席選戰，黨內「不因人設事」的說法倒是相當一致，不過最終如何決定，恐怕都會引起爭議。倘若江啟臣想連任黨主席，勢必得排除眾議，讓趙少康加入國民黨主席選舉。這樣的舉動，不僅可以讓國民黨的支持者看到江啟臣與過去黨內掌權者的不同之處外，面對淺藍甚至中間選民，江啟臣「開大門走大路」的作法，更能為國民黨帶來新的形象。「江啟臣不需要怕競爭。」一名國民黨基層人士直言，雖然趙少康有韓國瑜的支持與知識藍支持者的加持，看似來勢洶洶，「但重點在於江啟臣態度的展現。」該人士表示，很多國民黨的支持者相當期盼看到改革與改變，「如果這次江啟臣因為擔心趙少康的競爭，而又將人排除在外，等於是又走上過去的老路」。面對著昔日「政治金童」帶著豐沛的政治能量，重返國民黨挑戰黨主席大位，以及基層引頸期盼國民黨的改革、又或是黨內保守派的反對聲浪，面臨多方壓力之下的江啟臣，最終如何決斷，除了影響他的黨主席連任外，也會在歷史上記下一筆。