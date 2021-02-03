犇遊台南E起購 新春懶人包一指搞定年菜年貨大小事
記者林怡孜/台南報導
2021-02-03 22:05:46
台南市政府因應春節連假及防疫強度提升，特地規劃春節便民優惠方案，包括安心餐廳年菜及春酒外帶、年節好物線上購買及撐醫護等活動，統統集合在一起。市長黃偉哲表示，因疫情嚴峻，今年沒有舉辦年貨大街，但南市府同步規劃線上購方案，讓市民避開群聚風險，一指就能搞定年菜及年貨採買。
今(3)日「犇遊台南E起購 新春懶人包」記者會，黃偉哲宣布多項線上辦年貨措施。黃偉哲強調，此次有逾28家的台南安心餐廳推出的各樣外帶年菜料理，另也建置了線上年貨大街選購平台，推出多項限量優惠組合商品，更有農特產品參考型錄，給與民眾年節送禮時的最佳建議，歡迎市民多加利用、支持，僅需透過網路下單，不用大包小包，就能輕鬆過好年。 今年市府並首創「感恩醫護優惠專案」，多家旅宿、餐飲、觀光業者針對醫護人員推出優惠方案，包含在安心餐廳、觀光風景區或是飯店民宿消費都有優惠。另Uber Eats及foodpanda兩家外送平台更分別提供約5萬次的外送優惠碼給所有醫護人員使用，感謝所有防疫醫護人員的辛勞。觀旅局表示，台南市目前已有28家安心餐廳業者推出外帶年菜，不管是8至10人或4至6人的桌席料理，或是精緻美味的特色單點佳餚，還是個人獨享的年節套餐，都能滿足每個不同族群的需求，年節之後，在各大工商行號舉辦春酒互祝大發利市、開工暖身之時，南市現有11家安心餐廳推出各色春酒宴席料理及獨家優惠，讓各企業團拜之際，也能安心歡聚，享受美食鴻運來。另外，由經發局建置的「台南慶新年-年節好物線上購」，不僅推出限量優惠組合商品，更集結在地特色商品，如「美滿新春麵醬組」包含素拌麵、黃金素肉燥、拌麵醬，「開運涮嘴零食組」包含花生酥、芝麻糖、香脆脆乾酪片、牛肉乾，臺南傳統的古早味手工椪餅、素拌麵禮盒...等，於2/10前網路下單，還可抽Apple Watch Series 6及iPhone 12，歡迎大家網路同步逛年貨大街。相關活動方案說明請上「犇遊台南E起購 新春懶人包」活動網站查詢：https://www.twtainan.net/go/WZdPNwaK