影／悶騷男與外向女聯誼實驗 《追劇》曝愛情磨合關鍵
記者謝美伶/綜合報導
2021-02-07 10:00:00
愛情需要雙方經營，但若相愛之後發現對方與自己個性相差太多，該放手嗎？由伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》，道出年輕人在愛情中的成長滋味，透過每集中出現的「愛情信物」，一句刻骨銘心的經典台詞，藉由新一代年輕人的視角，描寫一章章觸動人心的校園愛情故事。第四集中敘述男女主角在前段的感情當中，都想在感情之中做自己，因而結束了這段感情。原本交往八年卻無疾而終的「火辣女孩—斑比」，與性格沉悶、不懂得怎麼聊天的「男老師—宇軒」，性情極端的兩人透過一次聯誼後配對，最後兩人會願意在愛情裡為了彼此改變自己嗎？
短劇使用「劇中劇」概念，呈現聯誼戀愛實境節目的錯視感，去訪問截然不同個性的男女，在面對感情時的想法與行動，讓觀眾漸漸跟著故事節奏，了解兩人的感情變化。劇中飾演男主角的伊林藝人—吳珝陽表示：「能進校園拍戲是一件很開心的事，瞬間有很多學生時期的記憶湧出來，而且跟一群學生一起表演，會被他們的熱情跟單純所影響，那種感覺很棒。劇情中一段感情的互相理解、互相接受，最後用自己的方式互相陪伴，真的是一件看似簡單卻不容易的事！劇情很簡單，但是很值得大家好好思考。」 伊林娛樂與醒吾科技大學攜手合作的《我在追劇找世界》網路短劇，每周二晚間10點於《NOWnews 今日新聞》YouTube頻道播出。這部劇由醒吾科技大學學生以及伊林娛樂藝人參與演出，也讓學生們參與學習幕後工作，以攝製實戰的方式，讓學生們深入了解拍攝過程。（影音編輯：謝美伶）