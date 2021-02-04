乘客狂咳嗽擤鼻！他驚喊：感冒別搭車　「這類人」全怒了

新冠肺炎肆虐全球，近期台灣疫情再度升溫，讓不少民眾心生恐慌。昨（3）日有男網友就抱怨，自己搭客運時，遇到一位乘客狂咳嗽、擤鼻涕，讓他感到很害怕，不禁直說「感冒就不要搭公用車影響他人啊！」此話一出，隨即引發「一類人」不滿。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中發文表示，一位乘客狂咳嗽又不斷擤鼻涕，竟還能搭上客運，他並直呼「敏感時刻，感冒就不要搭公用車影響他人啊！是要嚇死誰，立馬坐到最後面位子」。

▲一名網友發文抱怨乘客在客運上狂咳嗽、擤鼻涕，並直呼「感冒就不要搭公用車影響他人啊！」引發過敏兒怒火。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，許多患有過敏症狀的網友紛紛回應「不好意思喔！我過敏啦，先確定是不是新冠肺炎再說吧，每個人都有生病的可能」、「過敏錯了嗎？」「我每次過敏發作就會連續打十個噴嚏，誰想過敏啦」、「你不懂過敏兒的痛苦...」「我也是變天就過敏，所以不能搭車要走路回家？」「這種時期，過敏都被當全民公敵...」「過敏不行？有戴口罩就沒差好嗎，是在敏感什麼」。

另還有網友直言「感冒為什麼不能搭公共交通工具，怕就自己開車，人家感冒是犯法嗎？莫名奇妙耶！」「你要不要穿隔離衣再出門」、「他有戴口罩就還好吧，你不要搭車不就得了」、「那麼怕你不如不要出門」、「感冒怎麼了？怕怎樣不會在家不要上班啊」。（編輯：許苡晴）