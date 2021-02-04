姊姊的小孩紅包該包多少？網曝「價碼區間」：真的不用多

下周就要過年了，許多人都開始思考要包多少紅包給長輩或小孩。而近日有網友就困惑地提問「姊姊的小孩要包多少？」結果許多人紛紛曝光「價碼區間」，認為「真的不用多」，畢竟錢也不是小孩在花的。

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原PO在PTT女孩板表示，快過年了，媽媽說要包紅包給姊姊的2個小孩，分別為4歲及6歲，媽媽便問他「要包多少？」他認為「包200 」就可以了，但媽媽覺得太少了，後來他又建議媽媽包600，結果媽媽說要包1200，這讓他不禁直呼「蛤？我記得我也是小三、小四紅包才有超過1000，現在一個小一、一個幼稚園就要包1200？反正包了也不是小孩在用的啊！」並發文詢問大家「所以包給姊姊小孩要包多少？600應該就可以了吧！」

▲有網友發問「姊姊的小孩紅包要包多少？」結果許多人紛紛曝光「價碼區間」，認為「真的不用多」。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，許多網友一致認為「包200至600元」即可，紛紛留言「年紀還不會花錢，200~600就可以了」「那麼小當然是600啊！」「200或600我覺得都可以，主要是小孩有拿到紅包，給他們開心一下而已」、「私心覺得小孩不該拿太多錢，所以300-600差不多了」、「我小時候叔叔阿姨給一個紅包最多600」、「小小孩200就夠了啦，幼稚園真的不用多」。

另還有人分享自己的包給小孩的價碼，「幼稚園600，小學800，國中1200，高中1600，大學2000」、「小學前200，小學600，國中1200。這是我包給五個外甥的價碼」、「一律1000，長大後也是1000」、「親姊姊嗎？我家姐妹感情都很好，所以一律小孩都各2000」、「我阿姨們都說好不識字只會流口水的公定價200」。此外，也有網友直指「改送福袋，小孩子很愛」、「包500刮刮樂，小朋友很喜歡」。（編輯：許苡晴）