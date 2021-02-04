「小年夜變天」各地明顯降雨 大年初一鋒面將遠離
記者孫唯容/綜合報導
2021-02-04 08:08:32
中央氣象局今（4）日針對全台縣市發布低溫特報，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部雲量稍多偶有零星降雨﹔氣象專家吳德榮在專欄表示，小年夜至除夕(10、11日)前後，全台各地有明顯降雨的機率，大年初一(12日)鋒面將遠離，天氣好轉。
今天氣象局針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣發布低溫特報，清晨至上午有10度以下氣溫發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》的專欄指出，今日西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。白天陽光下舒適，早晚仍偏冷。今日氣溫：北部11至24度，中部10至26度，南部10至27度，東部11至25度。吳德榮說，明(5)日至下週一(8日)各地晴朗穩定、氣溫升；白天皆有「和煦冬陽」，夜間「輻射冷卻」強，日夜溫差近15度﹔下週二(9日)鋒面前的中高雲逐漸移入，各地區雲量漸增，局部短暫雨的機率逐漸提高。吳德榮表示，最新模式模擬顯示，小年夜至除夕(10、11日)前後，有一波「對流性」較強的鋒面快速通過，大氣很不穩定，為各地帶來明顯降雨的機率，時間約持續1整天；除夕白天起降雨漸減緩。年初一(12日)鋒面遠離，天氣好轉，但在迎風面的大台北及東半部仍殘餘一些低雲，偶有零星降雨的機率，氣溫略降，稍轉涼；桃園以南仍是晴朗穩定的天氣。年初二(13日)大台北多雲時晴，桃園以南晴朗穩定，白天舒適早晚涼；東半部仍有零星降雨的機率。由於「春節期間」屬期末的模擬，有較大的「不確定性」，模式仍在調整中，應持續觀察最新資料。