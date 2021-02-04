NBA／加入生涯17000分俱樂部 Curry：我油箱裡還有油！
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-04 09:05:29
上一場比賽金州勇士雖以107:111不敵波士頓塞爾提克，不過球隊當家球星Stephen Curry卻得到38分，達成生涯17000分的里程碑，對此他賽後受訪時表示，自己現在還有很多油，希望未來能達成更多成就。
勇士近期再度面臨傷兵困擾，昨天在隊友手感不佳的情況下，Curry一個人整場苦撐21投12中，命中7顆三分球，拿下38分、11籃板、8助攻和3抄截，可惜最終勇士還是後勁不足吞敗。Curry近期個人不斷達持生涯紀錄，繼前幾天剛剛超越Reggie Miller的總三分球命中術紀錄後，今天又來到總得分17000分里程碑，他對此表示非常榮幸，「毫無疑問我還有很多油，希望我還能多得一些分。我在聯盟12年了，有一些很棒的成就。無論何時你能夠和張伯倫(Wilt Chamberlain)相提並論，這在很多方面都是不可思議的，我還有很多需要實現的，希望我可以取得更多成就。」「我會說，在連續5年打進總冠軍賽後——每年季後賽都多打半個賽季——去年的休息讓我恢復了精力。」Curry繼續說道，「我感覺我現在像是20多歲，我不知道這意味著什麼，也許我在自己騙自己，你必須讓自己的想法便強大，告訴你的身體你覺得自己有多年輕。所以總而言之，我不會擔心我會很快下滑。」雖然今年的陣容要爭冠不太容易，但Curry仍然期待下一季好兄弟Klay Thompson回歸後，他們能一起完成一些特別的事，「不過就算是現在，誰敢說我們一定無法把球隊整合起來？我正處於我的巔峰期，想到我們過4、5年所經歷的，我覺得我們可以再接再厲。」