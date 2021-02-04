同遭罷免惺惺相惜 陳柏惟晚間將陪黃捷車掃
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-02-04 09:15:30｜2021-02-04 09:23:57
高雄市議員黃捷罷免案，2月6日就將進行罷免投票，黃捷今（4）日上午7點繼續在在鳳山區建國、經武路口拜票，對於有人質疑晚間遭發起罷免的基進黨立委陳柏惟將陪車掃，是否會造成反效果？對此黃捷則說，面對同樣的遭遇，兩人都是惺惺相惜，感謝陳柏惟伸出援手，也希望可以一起挺過這樣的難關。
今日上午，高雄市議員黃捷繼續在立委許智傑，及多位民進黨高雄市議員的陪同下繼續站路口拜票，而與黃捷同為「2046台灣」成員的台北市議員林亮君、台中市議員黃守達、基隆市議員張之豪、吳崢、高雄市議員高閔琳也都出現相挺。黃捷友軍接力反罷捷，繼昨日甫當選台北市黨部主委的吳怡農、立法委員余天陪車掃外，今天上午除了有「2046台灣」成員一起陪站路口拜票，晚間遭發起「刪Q行動」罷免的基進黨立委陳柏惟也將陪黃捷車掃，被問到會不會擔心對選情造成反效果，黃捷強調，彼此平常都有互通有無，一直以來都很友好，所以面對到同樣的事情、同樣的遭遇，兩人都是惺惺相惜，也希望可以一起挺過這樣的難關，對陳柏惟委員這時候伸出援手，用行動給予支持，是感謝再感謝，希望這樣的溫暖大家都會看在眼裡，鳳山人都可以做出非常理性，而且溫暖的選擇。而罷捷團體將在2月5日晚間將發起「勇敢罷捷之夜」，訴求「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」，從投下同意票開始，當晚包括國民黨立委許淑華、鄭麗文、鳳山區四位國民黨議員，還有神秘嘉賓都將到場；對此，黃捷則重申防疫優先，大型的集會遊行目前都不考慮，目前就一樣用穩健的腳步，一步一腳印來拜託鳳山鄉親的支持，最後這幾天會陸續邀請許多各地來的民意代表、及不分黨派的支持，希望2月6日大家都能夠站出來投下不同意罷免票。