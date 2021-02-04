女學生遭霸凌 陳其邁凌晨發文「絕不容忍霸凌」下令追查
記者郭凱杰／高雄報導
2021-02-04 10:27:56
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隨著影片在網路上逐漸發酵，鳳山分局也已率員調閲相關監視器查處並通報少年警察隊共組專案小組查辦，經調閱資料查出動手毆打2人、潑飲料3人，而當事者蕭女自己則沒動手，只在旁邊觀看；另外，被害人父親已帶同驗傷並至鳳山分局提告，不過全案相關涉案人都未成年，因此警方將一一傳喚到案偵辦。陳其邁也在臉書指出，針對社群媒體上PO出鳳山女孩遭霸凌一案，市府已會同相關單位追查，教育局除了盡速釐清事實，也會同時對受害學生啓動必要協助與後續輔導。他也認為，施暴者仍是在學學生，也將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。警察局已掌握涉案相關人等資料，通知涉案人家屬於今天上午帶同嫌疑人前來説明。陳其邁強調，「反霸凌」一直是大家非常關心的事，因此1月28日與高中生座談時，他指示研考會邀集律師、教育學者，成立市府層級的校園霸凌處理小組，期待每一件霸凌案件都能夠更嚴密地處理、管制，以防範霸凌事件發生。陳其邁最後再度重申，「絕不容許霸凌行為發生！」教育局長謝文斌也在第一時間要求立即與各校教官與市警察局與聯手進行追查，除了釐清事實，也對受害學生啓動必要協助與後續輔導，至於加害者仍是在學學生，將進行後續懲處與偏差行為加強輔導措施。謝文斌說，持續落實校園防治霸凌處理機制，也鼓勵親師生無懼霸凌勇敢並立即反映。
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