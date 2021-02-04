雞排妹開記者會回應性騷擾　「秀2個飛機杯」有原因

藝人雞排妹（鄭家純）指控翁立友性騷擾，對方則堅決否認，雙方目前仍各說各話，同時在網路上掀起兩派論戰。雞排妹昨（3）日出席《國際橋牌社》外傳《和平歸來》記者會吐露委屈，當場掩面落淚，有網友發現雞排妹在說話時，桌上擺著2個飛機杯，原來是她要藉由自創品牌來做公益。

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有網友昨天在PTT上以「為什麼雞排妹開記者會要放飛機杯」為題發文，文中疑惑寫道：「雞排妹開記者會，可是好像哪裡怪怪的，不看還好，一看嚇一跳。」貼文曝光後，引起許多網友反彈：「就來賣貨的啊，你真的以為要澄清什麼嗎」、「不舒服，視覺性騷擾」、「第一次看過開記者會桌上放情趣用品」。

事實上，雞排妹除了回應性騷擾事件之外，《和平歸來》記者會本身的主題就是要義賣她的自創品牌「純愛杯」飛機杯，而國際橋牌社官方Youtube也上傳一部影片，內容提及：「記者會上鄭家純以《純色》企業主的身分，邀請大家一起支持《和平歸來》，把當年台灣一同對抗SARS，以及台灣歷經的防疫過程重現出來。」雞排妹將《純色》所得30萬捐出，再拿30組飛機杯義賣，所得將全數捐給防疫基金會。（編輯：侯家瑜）

▲有網友以「為什麼雞排妹開記者會要放飛機杯」為題發文。（圖／PTT）