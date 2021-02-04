只是開玩笑也不行！從雞排妹事件　談職場性騷擾的本質

雞排妹（鄭家純）在臉書透露主持尾牙活動時，被主辦公司老闆在台上性騷擾，當天該老闆頻頻用言語虧雞排妹，說可以為雞排妹離婚、讓她當未來老闆娘、更噁心的是還問她身為主持人，怎麼都沒有特殊表現，台下並起鬨要求雞排妹親一下老闆。

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新聞傳出之後，經過老冤家二人組「廣告小妹」、「陳沂」在臉書開撕更發酵，廣告小妹挺雞排妹，陳沂則質疑以雞排妹主持尾牙費用不該只有10萬，更認為搞不好事件從頭到尾都是雞排妹自導自演，企圖炒作聲量一波。事情的真假在沒有證據之前誰也不知道，但陳沂這次總算沒有拿以前攻擊廣告小妹的老招「美麗就是正義」來攻擊雞排妹，我一直覺得在網路論戰當中專心講論點就好，突然扯年齡長相收入，完全是模糊焦點。

有人認為是雞排妹平常敢露敢言，作風大膽所以也難怪性騷擾找上門，其實這是誤解性騷擾的本質，性騷擾跟性慾並沒有直接關係，更多的是權力展示，不然今天就算美女總統、美女總裁穿得很性感跟男人獨自開會，相信也沒有人敢上前摟她腰、摸她胸吧？所以承認吧！性騷擾的本質是權力不對等，是加害方自認地位優於被害方之上，加害者知道他的行為被淡化、修飾的機率很高，組織會保護加害者，加害者才敢把騷擾付諸行動，這點從以前到現在都沒改變過。

▲有人認為是雞排妹平常敢露敢言，作風大膽所以也難怪性騷擾找上門。（圖／截自鄭家純IG）

我剛出社會時曾在某家小公司當行政助理，當時公司剛成立，員工只有我一個人，所以雖說是助理，但工作內容包山包海，出納倉管業務無所不做，而老闆常以教學的名義來指導工作。例如教我包裝的時候身體站得很近很近，近到身體完全貼觸而我可以聞到他鼻息；教進銷存軟體的時候，是直接拉著我的手去操作滑鼠；常以指導業務開發技巧的名義，約我下班去吃飯開會，但談話內容都是在瞭解個人隱私，因為我蠻粗線條的，起初還沒啥感覺，直到發現我抽屜常有不明來源的陰毛時（而且絕對不屬於ME！）我開始躲避跟婉拒他的邀約。

之後他的態度越來越差勁，不斷挑剔我的工作表現，起初以為是自己做得不好，直到有第二、第三個員工進來後半年，我才得知同樣的事情也發生在二號員工身上，而且更得寸進尺，但妙的是老闆卻不敢對第三位員工做同樣的事，因為第三位員工比我跟二號都聰明，老闆剛想要對她如法炮製時，她就假裝不經意的和老闆聊起她叔叔是退役警官、爸爸是義消、姊夫是律師，哈哈！

既然我們知道了職場性騷擾的本質，那麼就可以找出應對之道了，以下是我歸納出，碰到職場性騷擾的N種應對方式：

1.暗示：例如前面所說的三號同事一樣，讓加害者知道欺負妳是要付出代價的，也就是暗示對方「妳不好惹」，面對加害者切忌流露出畏懼弱小的模樣，因為他們就是利用權勢的卑劣小人，害怕只會讓他們更囂張。

2.蒐證：既然組織是站在權力的一邊，隨便控訴很可能會被搓湯圓，因此更要充分蒐集證據，讓當事者一翻兩瞪眼，我極度推薦碰到職場性騷擾的女生去買密錄筆，既不惹人注目又可隨時蒐證，現在也有做成項鍊的針孔攝影機，有問題的line對話隨手截圖保存，隨時做好萬全準備。

3.結伴：被性騷擾時千萬不要因為害羞、難以啟齒而默默吞忍，以免到最後對方說你們是兩情相悅，否則怎麼都不聲張？找信得過的同事訴說，然後盡量結伴同行，讓更多人去監督加害者的行為（別忘了他們本質上就是欺善怕惡的），像我當年就是和二號同事結伴，當看到老闆意圖騷擾時就cover對方，最後更一起站出來和老闆對質，把辭呈丟在老闆桌上時，看他發青漲紅的臉色，只有一個爽字啊！

▲雞排妹出席《和平歸來》記者會。（圖／記者林調遜攝）