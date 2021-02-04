NBA／湖人老將出書罵George Lue不爽開火：誰在乎他說啥
記者黃建霖/綜合報導
2021-02-04 10:16:14
湖人快艇兩隊身為同城NBA球隊，競爭意識相當強烈，去年奪冠之後，湖人老將Jared Dudley出版了一本新書，他在其中批評了快艇球星Paul George太過自以為是，對此快艇總教練Tyronn Lue表示，沒人會在乎這位小人物說什麼的。
去年快艇被認為是奪冠大熱門，然而在第2輪就被金塊給意外淘汰，無緣和湖人在西區決賽會師，最終只能看著對手在總冠軍賽拿下睽違10年的冠軍。而Dudley近期在新書中寫道，他們上一季聽到快艇一些球員說他們才是洛杉磯最強的球隊，因此激起了湖人眾將的鬥志，「對我而言，我不介意Kawhi Leonard說這種話，因為他是冠軍。我們也不會在乎Patric Beverley這樣的人噴垃圾話，因為他就是靠這個養家糊口的，我們尊重他的拼勁。」「但Paul George這樣說就不尊重人了，他可沒贏得什麼榮譽，他在聯盟成就無法與LeBron James和Anthony Davis相比，因此這給了我們動力。」Dudley如此說道。而面對這樣具有針對性的指責，George目前還沒有做出回應，反倒是Lue先替子弟兵開火，當他被媒體問到這件事時，直言「出書？Jared Dudley？我不會在這罵人，但是誰在乎他怎麼想？我們只需要做好自己，打好自己的比賽，誰在乎別人說什麼呢？George本季的表現出色，這就是我們所關心的事。」Lue的球員生涯和Dudley有些相似，都在明星隊友身邊拿到了冠軍，不過前者在說話的藝術上，無疑高出後者許多，也給對方上了一課。