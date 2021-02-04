時代的眼淚改裝出發！家樂福併頂好首店開幕湧百人排隊潮
記者劉雅文/台北報導
2021-02-04 10:20:36｜2021-02-04 10:21:40
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敦北店鄰近台北長庚醫院院區，附近有不少住戶，一直都是頂好超市的忠實顧客，看到全新改裝店面開幕後，也有民眾特別前來拍照，一位菜籃族媽媽還透露，他其實有點捨不得，有提前先來拍下頂好跟家樂福的招牌比對照片，算是做個紀念，但他也表示很期待新店開幕，希望可以販賣更多的商品。這回改裝店除了原有的超市陳列外，也升級為3.0模式，除了傳統超市，更著重於像是咖啡廳的用餐空間，增加了許多熟食、鮮食以及甜點、麵包陳列，有不少民眾一進門就先衝往麵包區、熟食區，實際訪問開幕日進場消費的民眾，不少人都表示很喜歡改裝後的風格，因為以後可以不用這麼匆忙了，買完菜還可以坐下來好好休息。
另外，針對敦北店原有的洗衣服務，家樂福也保留服務櫃檯，希望可以繼續替民眾，家樂福總經理王俊超也提到，從2/4開始，家樂福與頂好的系統串接後，不管是會員、點數、禮券等，都可以串接使用，只是店面逐步改裝需要時間，總計全台196家頂好門市，預計要到中元節前，才能全數完成改裝，但第一步預計過年後一個月內，會有至少36到40家頂好，率先改裝為家樂福超市，且只有坪數逾百坪的大型店面，都有機會做成咖啡廳風格的3.0超市店。
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