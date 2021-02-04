產油大國蓋亞那設台灣辦公室　外交部：戰略地位重要

繼東非索馬利蘭互設辦公室後，外交部今（4）日證實，已與南美洲國家蓋亞那外交部協商達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方並於1月11日簽署設處協議。這將是繼「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」後，第二個以台灣為名設立的駐外辦公室。

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「台灣辦公室」已經自上（1）月15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。如果蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照本協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。

（CARICOM）

蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana），通稱蓋亞那，位於南美洲東北部，是南美洲唯一以英語為官方語言的國家，也是大英國協成員國。礦產及石油資源豐富，產油量僅次於委內瑞拉，首都喬治城也是加勒比海共同體秘書處所在地。