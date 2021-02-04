產油大國蓋亞那設台灣辦公室　外交部：戰略地位重要

外交部今日例行記者會上，發言人歐江安表示，「台灣辦公室」已經自上（1）月15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。如果蓋亞那未來也決定在台灣設立同等地位的辦公室，將依照本協議對等互惠原則設立辦公室，並享有與台灣辦公室相同的條件與待遇。有關我國在蓋亞那設立「台灣辦公室」事，美國國務院西半球事務代理助理國務卿Julie J. Chung、駐蓋亞那大使館及美國在台協會台北辦事處，分別以推文及發布新聞稿方式表示歡迎。歐江安指出，這是以「台灣」的名稱設立的第二個駐外辦公室，蓋亞那位於南美洲、鄰近加勒比海，地理位置上是聯繫中南美洲的管道、必經之路，戰略地位重要，同時石油、礦業、林木等天人資源非常豐富，國際貨幣基金（IMF）2020年推估蓋亞那經濟成長可達26%，經濟發展前景無窮，台灣到蓋亞那發展商機無窮。外交部指出，我國在加勒比海有5個友邦，與蓋亞那都是加勒比海共同體（CARICOM）會員，加勒比海共同體會員秘書處設在蓋亞那首都喬治城，相信在當地透過設立台灣辦公室，能夠提升南美洲國家關係、鞏固加勒比海邦誼、拓展與相關國家關係。蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana），通稱蓋亞那，位於南美洲東北部，是南美洲唯一以英語為官方語言的國家，也是大英國協成員國。礦產及石油資源豐富，產油量僅次於委內瑞拉，首都喬治城也是加勒比海共同體秘書處所在地。