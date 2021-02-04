NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

緬甸民間聲援翁山蘇姬　全國醫護比三指、配紅絲帶罷工

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-04 11:07:09

緬甸/日本/緬甸僑民
▲緬甸2月1日爆發軍事政變，在泰國、日本等地的緬甸僑民紛紛發起活動，呼籲國際社會支持緬甸民主領導人。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏以及執政黨全國民主聯盟（NLD）多位高層被捕。緬甸民間發起「公民不服從運動」，許多各地的醫院希望透過罷工抗議，醫療人員比出三指的手勢， 配上紅絲帶表態聲援遭到拘捕的翁山蘇姬。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（3）日外媒報導，遭到軍方逮捕的翁山蘇姬，因為搜查人員在其家中發現非法進口的電子設備，必須拘留14天至2月15日，而總統溫敏則被指控在疫情期間與妻子動用220台汽車，到處拜訪。面對軍政府的壓迫，緬甸民主運動人士發起「公民不服從運動」，超過70家醫院與醫療中心將會罷工抗議「非法」政權統治。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲緬甸醫療人員比起三指、佩戴代表NLD的紅絲帶抗議軍政府。（圖／翻攝自Twitter）
▲翁山蘇姬被軍方拘捕後，在泰國的緬甸僑民聚集在緬駐泰大使館前抗議、聲援翁山蘇姬及全國民主聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
▲翁山蘇姬被軍方拘捕後，在泰國的緬甸僑民聚集在緬駐泰大使館前抗議、聲援翁山蘇姬及全國民主聯盟。（圖／美聯社／達志影像）
由於軍政府宣布為期1年的緊急狀態，加上COVID-19防疫措施，大城市仰光（Yangon）的民眾夜間在自家陽台扔擲發出爆炸聲的物品、按喇吧或是敲打鍋碗瓢盆，發出噪音以示抗議。民運人士計畫每日舉行類似的抗議活動，範圍希望能從仰光逐漸擴展至首都奈比多（Naypidaw）或曼德勒（Mandalay）。
網路上影片可見，醫療人員聚集在停車場翻唱堪薩斯合唱團（Kansas）的「風中的塵埃」（Dust in the Wind），該歌在1988年緬甸學運時被改寫成革命歌曲「世界不會終結」。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸醫療人員聚集在停車場，合唱改寫自美國樂團的學運歌曲。1988年緬甸爆發「8888學運」當時有大批學生遭到政府軍警的鎮壓、迫害。（圖／美聯社／達志影像）
緬甸民運人士成立的「公民不服從」臉書專頁（Civil Disobedience Movement）發表聲明，批評就軍政府在緬甸陷入疫情、社會經濟困境時，將自身利益放置在人民之前。而「公民不服從運動」目前除了醫療人員，政府官員也加入罷工的行列。由於現在是新冠肺炎（COVID-19）大流行期間，民運團體了解到醫療罷工的不便，公立醫院仍會提供急診服務，希望大眾能夠包涵。
▲（圖／翻攝自臉書）
▲緬甸民運人士在臉書成立「公民不服從」專頁。（圖／翻攝自臉書）
 
關鍵字

NOW民調中心

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

您覺得8月國民黨黨主席改選會有誰出來競選？

繼續作答
演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

演藝圈中的食物系藝人中，您覺得誰最紅？

繼續作答
帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

帥氣爆表！《全明星運動會》中的眾多女神裡，您最喜歡哪一位？(複選）

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

「罷瑤」總部正式成立！如果您有投票權，您會罷免吳思瑤嗎？

會罷免
不會罷免
81.11%18.89%
2021-02-01-2021-02-08

您覺得趙少康回歸國民黨會對綠營造成衝擊嗎？

不會
44.69%55.31%
2021-02-01-2021-02-08

PK范綱皓稱王育敏為50歲阿姨，您覺得台灣人會對年齡有歧視嗎？

不會
40.19%59.81%
2021-02-02-2021-02-08

雞排妹指控翁立友「襲臀、要電話」！假如今天是您遇到職場性騷擾會勇敢發聲嗎？

不會
77.78%22.22%
2021-02-03-2021-02-06
即時
推薦閱讀