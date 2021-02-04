緬甸民間聲援翁山蘇姬　全國醫護比三指、配紅絲帶罷工

緬甸2月1日發生軍事政變，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏以及執政黨全國民主聯盟（NLD）多位高層被捕。緬甸民間發起「公民不服從運動」，許多各地的醫院希望透過罷工抗議，醫療人員比出三指的手勢， 配上紅絲帶表態聲援遭到拘捕的翁山蘇姬。
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昨（3）日外媒報導，遭到軍方逮捕的翁山蘇姬，因為搜查人員在其家中發現非法進口的電子設備，必須拘留14天至2月15日，而總統溫敏則被指控在疫情期間與妻子動用220台汽車，到處拜訪。面對軍政府的壓迫，緬甸民主運動人士發起「公民不服從運動」，超過70家醫院與醫療中心將會罷工抗議「非法」政權統治。由於軍政府宣布為期1年的緊急狀態，加上COVID-19防疫措施，大城市仰光（Yangon）的民眾夜間在自家陽台扔擲發出爆炸聲的物品、按喇吧或是敲打鍋碗瓢盆，發出噪音以示抗議。民運人士計畫每日舉行類似的抗議活動，範圍希望能從仰光逐漸擴展至首都奈比多（Naypidaw）或曼德勒（Mandalay）。網路上影片可見，醫療人員聚集在停車場翻唱堪薩斯合唱團（Kansas）的「風中的塵埃」（Dust in the Wind），該歌在1988年緬甸學運時被改寫成革命歌曲「世界不會終結」。緬甸民運人士成立的「公民不服從」臉書專頁（Civil Disobedience Movement）發表聲明，批評就軍政府在緬甸陷入疫情、社會經濟困境時，將自身利益放置在人民之前。而「公民不服從運動」目前除了醫療人員，政府官員也加入罷工的行列。由於現在是新冠肺炎（COVID-19）大流行期間，民運團體了解到醫療罷工的不便，公立醫院仍會提供急診服務，希望大眾能夠包涵。