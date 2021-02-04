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澳網／志工確診　謝淑薇大啖港點發洩、盧彥勳等待採檢

記者鍾東穎/綜合報導

2021-02-04 11:32:24｜2021-02-04 12:29:44

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▲謝淑薇人在澳洲準備澳網，傳出有入住飯店內有澳網志工確診新冠肺炎。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）
我國網球一姐謝淑薇目前人在澳洲，結束14天隔離檢疫後展開訓練，備戰澳網，不過她今(4)日在社群媒體上透露，飯店有人檢驗出新冠肺炎反應，今日賽事與訓練全部取消，她只好怒吃米其林一星港點發洩。
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謝淑薇今早在臉書粉絲專業發文，「早安！墨爾本～ 昨天飯店有人檢測出新冠反應，今天的賽事與訓練全部取消。難得安排早起要苦練終極一天的我，只能在房間裡看遠方的熱氣球慢悠悠地吃著早餐，直到檢測結果出爐才能出去訓練。」
▲盧彥勳人在澳洲備戰澳網，傳出入住飯店有澳網志工確診新冠肺炎。（圖／取自盧彥勳粉絲專頁）
▲盧彥勳人在澳洲備戰澳網，傳出入住飯店有澳網志工確診新冠肺炎。（圖／取自盧彥勳粉絲專頁）
這次澳網除了謝淑薇外，台將還有前一哥盧彥勳，詹家姊妹詹詠然、詹皓晴要出賽，盧彥勳也在臉書表示，入住飯店有大會志工確診，共600位相關人士包含他自己也須再度採檢，要等今晚報告出爐正常才能放行。
等待期間謝淑薇也跑去吃好料發洩，貼出美食照，「又隔離了！ 只好怒吃米其林一星港點來發洩今天準備好，要用在訓練上的滿腔熱血！！！ （這是一個因為新冠疫情，從變壯變成變胖的感人故事）」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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