記者會秀飛機杯怎教小孩？王婉諭千字力挺雞排妹

藝人「雞排妹」鄭家純日前指控在尾牙活動遭到老闆、男星性騷擾，事後更公開指名男星就是金曲歌王翁立友。她3日召開記者會，桌上擺放的飛機杯「純愛杯」卻再次掀起網友熱議。時代力量立委王婉諭同日深夜在臉書Po千字文表示，收到網友提問「在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」她覺得現在的孩子有很多管道可以接觸資訊，比起讓孩子自行摸索，不如把握機會提供正確的性知識，當孩子們提出問題就「認真以對」。王婉諭也強調：「『性』既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。」
王婉諭日前發表兩篇談論兒童教育以及性騷擾的相關文章，3日就有網友留言或Po文提問：「（雞排妹）在記者會上秀『飛機杯』是要怎麼教小孩？」她以自己的孩子舉例說：「我家小孩姊姊今年國一、弟弟小學一年級，在早先的時候，兩個人就已知道父母是透過性行為讓卵子與精子相遇。」王婉諭說明，女兒年紀較大，對性知識的理解比較充足，知道男女在發育之後會產生性衝動，例如與他人相愛或是想看A片，而當出現性衝動時，自慰是其中一種處理方式。王婉諭提到，有一次女兒提問「什麼是飛機杯」，她如實回答：「男生的自慰常是用手來摩擦陰莖產生快感、模擬性行為，而飛機杯又稱為自慰杯，它會做成類似女性陰道的形狀或觸感，藉以讓男性陰莖得以放入摩擦，而達到自慰的效果。」但如果是小學一年級的兒子，可能還沒辦理解什麼是性衝動，但知道性行為是怎麼回事，所以她會這樣和孩子解釋：「當男生很想要有性行為的時候，但他沒有適合的對象，可能選擇使用飛機杯來取代女生的陰道，利用它來達到類似發生性行為時的感覺。」王婉諭坦言，很多父母很難斟酌要怎麼向孩子說明「性」這件事，她建議，當孩子們提出問題，父母就認真以對，順其自然去回應，如實呈現自己的認知。王婉諭指出，現在的孩子資訊接觸的管道很多，很難知道他們什麼時候看到或聽到了什麼。孩子願意分享、跟父母討論問題是好事，與其讓他們依靠網路上真真假假的訊息，不如把握機會提供正確的性知識，或是分享自己的看法與想法。對於雞排妹因飛機杯遭批評，她則希望藉著這個機會提醒大家，「性」既然並不可怕，那麼販賣性相關物品的女性也不需要被另眼看待。