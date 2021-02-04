台灣首例英國變種病毒死亡案例！英籍70多歲男病逝

中央流行指揮中心，又傳來壞消息，今（4）天新增一名死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)，根據指揮中心表示，個案有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來台探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。

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