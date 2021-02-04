台灣首例英國變種病毒死亡案例！英籍70多歲男病逝
記者劉雅文/台北報導
2021-02-04 14:26:39｜2021-02-04 15:48:07
中央流行指揮中心，又傳來壞消息，今（4）天新增一名死亡個案(案799，英國籍70多歲男性)，根據指揮中心表示，個案有心血管疾病病史，去(2020)年12月18日來台探親，12月26日發病、29日就醫、31日確診，個案於入院後因病況加劇，插管後轉至加護病房治療，住院期間因病況持續不佳，使用葉克膜治療，後續個案陸續出現器官衰竭、肺部出血、發燒及細菌合併黴菌感染等情形，雖使用抗生素治療，仍因病情惡化不幸於昨(3)日病逝。
專家諮詢小組召集人張上淳提到，這名案799因為有心血管疾病病史，個案於入院後病情加劇，確實很快就重症，插管、使用呼吸器，甚至使用葉克膜治療，一方面年紀大了，一方面有潛伏的心血管疾病，本來就是容易發生重症的因子。但張上淳解釋，單一個案不能說明他的死亡就是跟變種病毒有相關，還是參考國外比較多病歷資料，目前並沒有辦法證明，因為變種病毒就死亡率比較高，國內個案數確實還是比較少，沒辦法這樣做連結。醫療應變組副組長羅一鈞也提到，B117英國變異株總共還是五案，分別為還是案791、792、793、799、804這5案，除了這例死亡，有3例已經出院了，仍有一位是病毒檢驗陽性，所以還在住院，但是是輕症，只有案799是重症。另外針對國外分析，又發現新的病毒變種株，張上淳也回應，確實國外又找到從原來病毒株裡又有變種E484K這樣的變異株，確實是會讓人家擔心，引起所謂的打疫苗以後免疫力是不是不足，張舉例，跟南非變種病毒株有類似的情形，南非變種病毒E484K的變化，有研究分析某些廠牌注射對南非的免疫力會有受到影響，認為相關變異確實值得密切關切。
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