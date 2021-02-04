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罷捷喊「罷黃捷救台灣」　張博洋：邏輯狗屁不通

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-02-04 11:51:10｜2021-02-04 12:23:20

罷捷團體「131反萊豬！罷黄捷！教訓蔡英文！鳳山車隊貪食龍再現」車隊遊行，聚集約上千部汽機車。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲罷捷決戰日倒數計時，罷免黃捷總部今（4）日強調「罷黃捷救台灣」，認為若順利把黃捷罷掉，總統蔡英文就會被迫收回萊豬進口的行政命令。（圖／記者鄭婷襄攝，資料照）
罷捷決戰日倒數計時，罷免黃捷總部今（4）日喊出「黃捷下台，萊豬不來」口號，強調「罷黃捷救台灣」，若順利把黃捷罷掉，總統蔡英文就會被迫收回萊豬進口的行政命令，鳳山人民可以搶救全台灣人民的健康，這是重大且光榮的歷史任務，對此台灣基進新聞部主任張博洋則斥「邏輯狗屁不通」。
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罷捷總部發言人徐尚賢表示，開放萊豬是蔡英文一個人的決定，當時連民進黨立委都不知道，但決定開放嚴重威脅人民健康，又換不到美國的任何回饋，什麼BTA和國際地位都沒有，於是反萊豬民怨沸騰，這時候蔡英文卻決定用盡全黨力量，為一個萊豬議員護航，這不但擺明想和人民對著幹，更想藉護捷成功讓自己免於跛腳。
徐尚賢分析，「罷捷是終止萊豬進口最快的路」黃捷之戰就是民進黨的萊豬保衛戰，連黃捷都被罷，那麼在立法院舉手護萊豬的民進黨立委不怕被罷嗎？民進黨員「隨人顧性命」，難道不會要求蔡英文停止萊豬進口以消民憤，「黃捷被罷，群雄逼宮」的戲碼難道不會上演嗎？到時候蔡英文迫於內部壓力，就一定會收回成命，否則不但跛腳，還會馬上面臨眾叛親離的命運。
▲黃捷今（4）早繼續站路口拜票。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲黃捷今（4）早繼續站路口拜票。（圖／記者鄭婷襄攝）
台灣基進新聞部主任張博洋則感嘆，罷捷整路造謠抹黑已經沒有下限了，可不可以拜託至少有點邏輯？這根本狗屁不通，高雄市議會在表決瘦肉精零檢出時，國民黨籍議長曾麗燕、議員許慧玉、曾俊傑等三人都不在現場，罷捷團體卻將緊咬黃捷表決落跑，明顯不是真的在意萊豬，而是先射箭在畫靶，先設定議題，再找好欺負的議員開刀。
張博洋表示，萊豬是美國的貿易政策，若罷免一個議員就可以擋下萊豬，建議罷捷團體應該考慮推動罷免美國議員讓拜登感受壓力，更何況黃捷根本不是民進黨籍，罷免黃捷就讓小英眾叛親離的說法毫無邏輯可言，要用罷免議員終止萊豬的說法更是在欺騙鳳山市民。
張博洋認為，罷捷團體五大罷免理由都沒有寫到萊豬，卻在投票最後關頭猛打「反萊豬、罷黃捷」，關鍵就是國民黨現在定調「用報復性罷免替反萊豬公投鋪路」，罷捷若過就當賺到，罷捷沒過則可以把支持者的怒氣持續累積到反萊豬公投案，完全是一筆穩賺不賠的生意。
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