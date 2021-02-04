温貞菱對李玉璽疊字攻勢 雙標惹范少勳吃味
記者羅凌筠/台北報導
2021-02-04 15:05:59
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這次因為施名帥要向節目請假的關係，因此找來了姚淳耀來擔任代班小幫手。姚淳耀表示第一次參與實境節目才知道真的完全沒SET，放他獨自一人面對小朋友，不過姚淳耀和他們相處融洽，還獲得「漢堡葛格」的稱號，就連離開時也有一位孩童因為捨不得與他分離而大哭，令眾人相當不捨。而范少勳表示，因為大家在車上工作時都非常專注，有時候温貞菱好心來拿食物或是水給大家時，還會因為無法停下手上的工作而把她推開。施名帥也被姚淳耀爆料在車上時的態度特別兇，施名帥笑稱因為自己正處於戰鬥狀態，做料理時都像變了一個人，態度會變得特別的嚴肅。時常忙到忘我，整個拍攝過程中幾乎都沒時間休息、吃飯，平均睡覺時間都只有3到5小時，就連在前往澎湖的路程中，在船上以及活動現場掉了錢包、身分證，也都後知後覺，還好最後都有找回來。
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