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森喜朗爆「仇女言論」！東奧委員會上發言批評女性話太多

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-04 12:04:12

日本前首相森喜朗/Yoshiro Mori/日本奧運/東京奧運/東奧/日奧/2021東奧
▲日本前首相、現任東奧籌委會主席森喜朗在日本奧運委員會上，發表歧視女性的言論招致海內外強烈的批評。（圖／美聯社／達志影像）
受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，日本東京奧運延後1年至今年7月舉行，但目前日本各地的疫情尚未平息，夏季能不能如期舉行仍待觀察。日本前首相、現任東奧籌委會主席森喜朗卻在近期爆出「仇女言論」醜聞，招致海內外強烈的批評，讓東奧再次陷入危機。
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▲（圖／翻攝自日本《時事通訊社》）
▲森喜朗在冬奧臨時評委會上發表疑似歧視女性的言論，在日本海內外引起極大的討論。（圖／翻攝自日本《時事通訊社》）
綜合日媒報導，日本奧運委員會（JOC）昨（3）日舉行臨時評委會，森喜朗會中發言表示不希望太多女性加入奧運委員會，這樣會議要花上很多時間，並認為女性「競爭意識較強」有一個人舉手發言的話，女性就會覺得自己也應該要發言，這樣就變成每個人都想要說話。
森喜朗說「如果要增加女性成員的話，那就要控制發言時間才行」並問大家「知道嗎，委員會大概有7個女人」實際上奧委會25人中有5人為女性。更糟糕的是，森喜朗話一出口，奧委會在場的人們發出了笑聲。
在此之前，森喜朗的爭議言論還有週二（2）時「輿論如何看待奧運事件非常重要的事情；無論COVID-19疫情如何都一定要舉辦！」日本媒體指出，東京奧運籌備至今受到了許多批評，包括1.6兆億日圓的經費；前首相安倍晉三向國際奧委會稱「福島的情況都在掌握之中」但污水處理卻頻頻出包。森喜朗引起爭議的言論，讓東京奧運日又面臨另一波危機。
對於森喜朗帶有性別刻板印象與誤解的言論，《法新社》、《路透社》批評森喜朗是性別歧視主義者；《紐約時報》借推特網友的回應批評，森喜朗展現了日本老年人過時的思想和態度，必須要立刻辭職，在現代還有人保留舊時的歧視，並參與國際體育賽事決策是件非常嚴重的問題。
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