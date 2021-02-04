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連江縣長帶「酒」挺桃園　鄭文燦：感受到非常大的溫暖

記者李春台/綜合報導

2021-02-04 12:19:25

馬祖娟酒精挺桃
▲同樣產酒的連江縣，今天也帶著消毒酒精送到桃園來相挺防疫。（圖／記者李春台攝, 2021.02.04）
繼金門縣贈送消毒酒精挺桃園防疫後，同樣產酒的連江縣今(4)日上午也在桃園市防疫會議上，由縣長劉增應、議長張永江和立委陳雪生代表，贈送馬祖酒廠生產的消毒酒精600瓶。桃園市長鄭文燦受贈之後表示，馬祖是桃園的姐妹縣市，過去六年的交流非常密切，在第一時間劉增應縣長就在臉書發表支持桃園、支持醫護、將心比心的文字，讓他感受到非常大的溫暖。
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鄭文燦說，馬祖過去是台灣的前線，站在前線不會孤單，因為全國人民會支持前線的金馬。對於同樣是站在防疫第一線桃園，承擔全國將近三分之一的病患照顧責任，桃園也不會孤單。鄭文燦希望這一場防疫的戰爭能夠非常嚴謹、果決，能夠把每一個可能的環節都要照顧好，不要有任何防疫的破洞。
劉增應則表示，防疫視同作戰，人人有責，但是在防疫的最前線承受的壓力以及所遭受的困難辛苦，ㄧ定是特別大。馬祖也曾經守護台灣安全40年，這種守護前線的壓力，我們感同身受，所以我們的心跟桃園是在一起的。
劉增應強調，特別桃園跟連江縣是姐妹縣，馬祖有許多的鄉親，將近5、6萬的鄉親在桃園市，受到桃園市政府、鄭市長的支持跟照顧。劉增應說，相信在鄭市長的領導之下，我們很快的會度過這次的疫情，平安的，給國人健康幸福的家園。
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