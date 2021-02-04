敢生樂養 政院：育兒津貼8月提至3500元、明年再加碼
記者劉育辰/綜合報導
2021-02-04 12:21:00｜2021-02-04 12:57:28
行政院今（4）日宣布育兒育兒津貼分階段加碼，原先每月2,500元的育兒津貼會在今年8月1日起提升至每月3,500元，明年8月1日起再加碼到每月5,000元，落實「0到6歲國家一起養」政策。
在今日的行政院院會中，教育部針對「2021少子女化對策」進行報告，行政院長蘇貞昌會中表示，育兒津貼除了加碼外，另外還有增名額、減負擔等等利多。要讓年輕人願婚敢生樂養，用全國的力量培養未來國家的棟樑。按衛福部和教育部現行方案，家長若自己帶未滿5歲兒童，每月有2,500元育兒津貼。教育部今日表示育兒津貼將分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔，2胎、3胎津貼更多，同時擴大發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；5至6歲（未滿）在私幼唸書的小朋友，就學補助也比照津貼額度。 具體的政策有兩大部分。第一，平價教保續擴大，囝仔有處寄。規劃要在4年內，至2024年，0至2歲（未滿）公共化托育設施，再增約9,000個名額；2至6歲（未滿）公共化幼兒園，再增加5.5萬個名額，並持續推動準公共機制，以營造更好的育兒環境，讓「囝仔有處寄」，讓雙薪家庭可以有更多選擇平價托育的機會。第二，就學費用再降低，負擔變輕真有感。針對就讀公共化及準公共托育機構的幼兒，分兩階段再降低費用，包括2歲以下的幼兒送去公托、社區家園，和準公托和保母，今年8月開始，每月托育補助加1,000元，2022年8月再加1,500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。對於就讀公幼及準公幼2-6歲幼兒，家長每月繳費再減1,000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3,000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1,000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎再減繳後，也免費了。針對育兒津貼達加倍，將分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。今年8月起，每月發放3,500元；2022年8月起，達成蔡總統育兒津貼加倍的目標，每月發放5,000元，2胎、3胎再加發。還有育兒津貼也擴大發放對象，今年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5至6歲（未滿）小朋友，就學補助也比照津貼額度。另外，有民間團體提出質疑津貼加碼「為何不一步到位」，必須分兩階段加碼。對此，行政院政務委員林萬億表示，主要還是預算不足的問題，需要多做一些準備，所以分階段實施。林萬億也強調，雖然沒辦法一次加碼到5,000元，但也放寬了許多申請條件，包含多胎補助的降低、可同時申請多項育兒津貼等，大大增加了受益人數。